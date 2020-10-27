右派外媒再曝5封信息 聲稱杭特對兒童不軌父母都知情
右派外媒再曝5封信息 聲稱杭特對兒童不軌父母都知情
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-10-27 07:38:59｜update2020-10-27 08:09:23
美國總統民主黨候選人拜登( Joe Biden )的次子杭特（ Hunter Biden ），近日爆出筆電、電郵門等醜聞，雪球越滾越大，對手川普樂得抓住把柄猛攻，拜登陣營則怒批一切都是汙衊。然而，隨著大選將至，醜聞顯然沒有打算放過拜登父子，各類爆料層出不窮， 26 日又有美國保守派新聞網站曝光 5 封號稱是杭特寫給家人的訊息，顯示他對兒童的不軌行為他父母都知情，不過由於報導的新聞網在美國以極右作風著稱，外界認為其報導內容真實性或存疑。
美國保守派新聞網站《Gateway Pundit》報導，其記者安迪．梅哈爾西克（ Andy Mehalshick ）近日向拜登詢問杭特的爭議事件，拜登回覆則稱一切都是謊言，是因為川普沒事可做才抹黑他兒子，接著《Gateway Pundit》又聲稱獨家獲得 5 封來自杭特筆電的訊息，除了關鍵人名外，其他部分都以馬賽克處理。第 1 封的內容是杭特向某位家人表示，他被某人指控對其女兒發生不當關係；第 2 則訊息裡杭特則提及母親吉爾指控他與特定兒童發生不當關係，且老爸拜登也知道；第 3 則訊息是叔叔吉姆．拜登（ Jim Biden ）寄給杭特的，聲稱對不當指控表示不滿，兩人也不相信，希望能與杭特有話直說；第 4 封訊息指出，杭特自稱父親若不在場，他就不被允許和某人見面；第 5 封訊息顯示，杭特向某人示愛，但此人的母親告訴他父親，如果杭特想要見面，就會報警。
報導最後提出疑問，若事件涉及未成年人，為何沒人與警察聯繫，也不對群眾公開，是否因為這會損害拜登的政治形象？最重要的是，孩子現在是否安全？
儘管內容相當灑狗血，但公開資料顯示，《Gateway Pundit》屬於美國右派保守、甚至偏極右的新聞網站，過去曾有發布虛假和陰謀論的紀錄，報導有時也較為偏頗；而且此事發生在選前，不雅影像曝光也被認為是特定的選舉操作，以及拜登父子是否有與外國企業勾結，也被部分人士視為塑造外國勢力介入選舉氛圍的手法。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110