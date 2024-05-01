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TWICE志效傷害成員！陶晶瑩爆子瑜被冷凍成水餃：拜託JYP對她好點

▲TWICE隊長志效（右）錄製的節目片段，疑似複製子瑜8年前道歉的畫面，令陶晶瑩不忍發聲。（圖／ootb STUDIO、JYP Entertainment YouTube）
▲TWICE隊長志效（右）錄製的節目片段，疑似複製子瑜8年前道歉的畫面，令陶晶瑩不忍發聲。（圖／ootb STUDIO、JYP Entertainment YouTube）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓女團TWICE隊長志效昨（30）日為了宣傳出演的節目《房客》，疑似模仿8年前還是16歲的子瑜道歉中國人的影片，慘遭各國粉絲圍剿，消息鬧得沸沸揚揚，該爭議片段最終刪除處理。與子瑜家有交情的陶晶瑩，在電台透露子瑜疑似被冷凍「快變冷凍水餃了」，引來各界揣測子瑜在「JYP娛樂」慘遭不平等對待。

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▲TWICE隊長志效近日加入綜藝節目主持班底，沒想到節目方宣傳預告片，卻出現雷同8年前子瑜道歉的片段。（圖/X@JYPTWICE）
▲志效近日加入綜藝節目《房客》主持班底，沒想到預告片與8年前子瑜道歉的片段雷同。（圖／翻攝TWICE X）
回顧爭議開端，志效為了宣傳參演的綜藝節目《房客》，以淡妝、穿黑色襯衫示人，她站在白牆前鞠躬表示：「大家好，我是志效，因為有些話想跟大家說，所以才站到攝影機前面來。其實這段時間一直都想要宣布，但沒能做到，我身為藝人、偶像、TWICE的隊長，這段時間真的忍得很辛苦，但我也是人，現在好像已經到極限了。」隨後再露出愉悅表情高喊加入《房客》成為正式班底。

志效這支宣傳畫面，與2016年周子瑜被黃安陷害後，向中國人道歉的影片不謀而合，畫面中子瑜素顏憔悴，穿上黑衣站在白牆前表示：「大家好，我有話想對大家說。大家好，我是周子瑜，對不起，本應該早些出來道歉，因為不知道如何面對現在的情況，一直不敢直接面對大家，所以現在才站出來。」片段引發網友不滿撻伐，直指志效「公然霸凌團員」，事後製作組跟藝人公司「JYP娛樂」緊急修文，目前皆未出面解釋與道歉。

▲陶晶瑩（左）錄廣播透露子瑜快變成冷凍水餃。（圖／飛碟聯播網YouTube）
▲陶晶瑩（左）錄廣播透露子瑜快變成冷凍水餃。（圖／飛碟聯播網YouTube）
事發一日，跟子瑜家有交情的陶晶瑩，在電台廣播上表達看法，她指出子瑜的IG追蹤數是團中排名第二，有1322萬人訂閱，但她卻是唯一沒有到海外參加時裝活動的成員，就連TWICE的歌曲中，子瑜露臉、演唱以及MV出現的時長「都是倒數第三」，與名氣不成正比。

陶晶瑩持續替子瑜抱不平，「JYP娛樂」除了沒幫子瑜爭取擔任品牌大使，也未給她單獨發片的機會，反觀娜璉、志效都出過個人專輯，MINA、SANA、MOMO也組分隊「MISAMO」在日本出道，認為子瑜是變相遭冷凍，陶晶瑩直言：「子瑜快變冷凍水餃了。」

陶晶瑩認為儘管子瑜遭遇不公，但她為了顧全大局選擇續約，讚美子瑜是善良女孩，她還透露子瑜曾跟自己說：「姊姊對我都很好。」證實跟TWICE好感情依舊，陶晶瑩最後喊話「JYP娛樂」對子瑜好一點：「拜託拜託！」

📍周子瑜（24歲）
國籍：台灣人
經歷：
2012年至2015年擔任「JYP娛樂」練習生
2015年參加生存實境節目《SIXTEEN》
同年10月以TWICE出道至今

📍朴志效（27歲）
國籍：韓國人
經歷：
8歲時成為「JYP娛樂」練習生
2015年參加生存實境節目《SIXTEEN》
同年10月以TWICE出道至今
擔任TWICE隊長
2023年8月推出迷你專輯《ZONE》SOLO出道

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