第18屆台灣同志遊行盛大登場！慶祝「成人之美」

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣性別平等教育協會秘書長蔡易儒則說，協會是由教師組成的組織，每一年也都會參與遊行，在性平教育中，我們希望幫助孩子成就自己的美好也欣賞他人的美好，很開心看到受到性別平等教育的一代走上街頭，進行社會議題的參與和實踐，也期望看到更多孩子的家長共同參與，一起看見孩子的美好。
台灣同志家庭權益促進會秘書長黎璿萍指出，台灣有超過300個同志家庭，有許許多多同志家庭的小孩現在也正在成長當中，在台灣的社會中和大家一起生活，希望可以成就一個更友善同志生養的社會，讓同志家庭和社會中養育自己的子女也能擁有平等的權利，不受歧視對待。
婦女新知基金會秘書長周于萱也說，台灣的性別運動其實還有很多事情需要努力，包含網路上許多艷女的言論、對同志的歧視，還有很多進步的空間，今年是遊行第18年，我們希望不要等到再下一個18年才能看到社會的進步，很高興看到同婚的通過，但還是有很多反同團體在伺機而動，現在的成就是過去努力的成果，但也不會因為如此而停滯。
18歲公民權推動聯盟發言人張育萌指出，今年的主題象徵台灣同志遊行終於成人了，但我們可以看到台灣18歲的年輕人並沒有享受到完整的成人權利，2018年台灣發起10案公投，其中5案與性平高度相關，好多年輕人也投下人生第一張選票支持婚姻平權，但是直到2020，台灣的年輕人還是無法投票支持他們所認同的候選人，婚姻平權讓台灣成為性平燈塔，但全球民主化的國家只有台灣是20歲才有選舉權，許多人能沒有被看見，希望台灣的18歲年輕人能勇敢站出來，「希望我們都可以成為不用被其他人決定的人。」