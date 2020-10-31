第18屆台灣同志遊行盛大登場！慶祝「成人之美」

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第18屆台灣同志遊行盛大登場！慶祝「成人之美」

記者黃仁杰／台北報導

calendar_today2020-10-31 13:18:29

第18屆台灣同志遊行盛大登場！慶祝「成人之美」
▲第18屆台灣同志遊行今（31）日於台北市政府前市民廣場盛大登場，以「成人之美」為主題，主辦單位也在遊行前舉辦行前記者會。（圖／記者黃仁杰攝,2020.10.31）
第18屆台灣同志遊行今（31）日於台北市政府前市民廣場盛大登場，以「成人之美」為主題，主辦單位也在遊行前舉辦行前記者會，各個協辦團體也重申自己的訴求，即使在台灣通過同志婚姻專法後，性別議題依然有許多該努力的地方，邀請支持性別平等的民眾一起站上街頭。
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第18屆台灣同志遊行召集人小鯨（化名）指出，今年是第18屆台灣同志遊行，以人的年齡來比喻就是成年，從2003年第一屆遊行的主題「看見同志」到今年的「成人之美」，同志遊行也在台灣遍地開花，如今性少數也不只是需要被看見，而是需要社會上的每個人都可以理解並尊重他人的認同，「成人之美」也可以解釋為生而為人的美好，如果這個社會已經夠友善，則生而為人不用感到抱歉，希望每個人無論在家庭、職場、學校中都可以以最自在的方式生活。
▲小鯨（化名）指出，性少數也不只是需要被看見，而是需要社會上的每個人都可以理解並尊重他人的認同。（圖／記者黃仁杰攝,2020.10.31）
▲小鯨（化名）指出，性少數也不只是需要被看見，而是需要社會上的每個人都可以理解並尊重他人的認同。（圖／記者黃仁杰攝,2020.10.31）
台灣性別平等教育協會秘書長蔡易儒則說，協會是由教師組成的組織，每一年也都會參與遊行，在性平教育中，我們希望幫助孩子成就自己的美好也欣賞他人的美好，很開心看到受到性別平等教育的一代走上街頭，進行社會議題的參與和實踐，也期望看到更多孩子的家長共同參與，一起看見孩子的美好。

台灣同志家庭權益促進會秘書長黎璿萍指出，台灣有超過300個同志家庭，有許許多多同志家庭的小孩現在也正在成長當中，在台灣的社會中和大家一起生活，希望可以成就一個更友善同志生養的社會，讓同志家庭和社會中養育自己的子女也能擁有平等的權利，不受歧視對待。

婦女新知基金會秘書長周于萱也說，台灣的性別運動其實還有很多事情需要努力，包含網路上許多艷女的言論、對同志的歧視，還有很多進步的空間，今年是遊行第18年，我們希望不要等到再下一個18年才能看到社會的進步，很高興看到同婚的通過，但還是有很多反同團體在伺機而動，現在的成就是過去努力的成果，但也不會因為如此而停滯。
▲張育萌表示，台灣同志遊行成人了，但可以看到台灣18歲的年輕人並沒有享受到完整的成人權利。（圖／記者黃仁杰攝,2020.10.31）
▲張育萌表示，台灣同志遊行成人了，但可以看到台灣18歲的年輕人並沒有享受到完整的成人權利。（圖／記者黃仁杰攝,2020.10.31）
18歲公民權推動聯盟發言人張育萌指出，今年的主題象徵台灣同志遊行終於成人了，但我們可以看到台灣18歲的年輕人並沒有享受到完整的成人權利，2018年台灣發起10案公投，其中5案與性平高度相關，好多年輕人也投下人生第一張選票支持婚姻平權，但是直到2020，台灣的年輕人還是無法投票支持他們所認同的候選人，婚姻平權讓台灣成為性平燈塔，但全球民主化的國家只有台灣是20歲才有選舉權，許多人能沒有被看見，希望台灣的18歲年輕人能勇敢站出來，「希望我們都可以成為不用被其他人決定的人。」
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