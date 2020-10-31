政院中聯推「Chill趣遊中臺灣」　邀你品茶慢旅中臺灣

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政院中聯推「Chill趣遊中臺灣」　邀你品茶慢旅中臺灣

記者金武鳯/台中報導

calendar_today2020-10-31 16:10:00

政院中聯推「Chill趣遊中臺灣」 邀你品茶慢旅中臺灣
▲後疫時代，政院中聯推「Chill趣遊中臺灣」 ， 邀你品茶慢旅中臺灣。（圖／政院中聯提供）
後疫情時代拼觀光！由行政院中部聯合服務中心與觀光局聯合主辦的「chill趣遊中臺灣」，今（31）日以「享岳健行」及「森林茶席」雙主題展開，近500民眾迎著徐徐涼風，自松柏嶺受天宮出發，沿途漫步緩行山林小徑，體驗農村田野樂趣；走累了，來一杯台灣好茶，品味茶香甘醇，在慢旅與茶香中盡釋塵慮，歡度快樂周末。
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中部服務中心執行長蔡培慧中表示，中臺灣位居臺灣中部，包含苗栗、臺中、彰化、南投四縣市，人文薈萃，觀光資源豐富，一向是國旅熱門選項。而中臺灣的「山岳」及「茶旅」，更是慢活旅遊的最佳拍檔。
為了創造中臺灣觀光新潮流，今年特別以「茶旅行」及「小百岳」為主題，邀請網紅「波特王」拍攝趣遊中臺灣宣傳影片，用小百岳的森活結合茶旅行的慢活，邀請大家來體驗中臺灣的新玩法，拼觀光動作頻頻！

▲政院中聯推「Chill趣遊中臺灣」，向全民遊客招手，來中臺灣品好茶，登小百岳，買農特產品，是國旅最有趣的選擇。（圖／政院中聯提供）
▲政院中聯推「Chill趣遊中臺灣」，向全民遊客招手，來中臺灣品好茶，登小百岳，買農特產品，是國旅最有趣的選擇。（圖／政院中聯提供）
今天更選在旅遊景點松柏嶺受天宮，舉辦「chill趣遊中臺灣」活動，邀民眾參加健行與品茗，親自體驗漫步山林小徑及品味茶香樂趣全程帶頭健行的蔡培慧表示，秋高氣爽，漫步山林、走過農村，其間喝杯臺灣好茶，肚子餓了吃顆洋溢茶香的茶葉蛋，爽心又愜意，真是偷得浮生半日閒。

蔡培慧表示，「臺灣小百岳」於民國92年起由行政院體育委員會提出並規畫，每座山岳海拔皆不高，老少咸宜可輕鬆攀登。其中，中臺灣四縣市擁有極具魅力且充滿特色的小百岳：如南投縣名間鄉松柏坑山、苗栗縣三義鄉火炎山等，都是國旅發展健行觀光好選擇。

蔡培慧也為中部茶葉打廣告，指出中臺灣好茶最多，爬山健行後可以品嘗彰化的茉莉花茶、南投的四季春、金萱茶、日月潭紅茶、臺中梨山的高山茶、苗栗的東方美人茶 ，甚至是年輕人喜歡結合果汁與創意的特調手搖茶，都是健行漫步好搭檔。
立法委員羅美玲指出，後疫情時代，臺灣國內旅遊特別火熱，行政院更推動一系列「向山致敬」活動，臺灣有好山、好水與好茶，歡迎大家到中臺灣觀光旅遊，登小百岳，品嚐好茶，消費在地農特產品，來中臺灣旅遊一定能創造屬於自己美好回憶。
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