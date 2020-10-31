政院中聯推「Chill趣遊中臺灣」　邀你品茶慢旅中臺灣

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為了創造中臺灣觀光新潮流，今年特別以「茶旅行」及「小百岳」為主題，邀請網紅「波特王」拍攝趣遊中臺灣宣傳影片，用小百岳的森活結合茶旅行的慢活，邀請大家來體驗中臺灣的新玩法，拼觀光動作頻頻！
今天更選在旅遊景點松柏嶺受天宮，舉辦「chill趣遊中臺灣」活動，邀民眾參加健行與品茗，親自體驗漫步山林小徑及品味茶香樂趣﹔全程帶頭健行的蔡培慧表示，秋高氣爽，漫步山林、走過農村，其間喝杯臺灣好茶，肚子餓了吃顆洋溢茶香的茶葉蛋，爽心又愜意，真是偷得浮生半日閒。
蔡培慧表示，「臺灣小百岳」於民國92年起由行政院體育委員會提出並規畫，每座山岳海拔皆不高，老少咸宜可輕鬆攀登。其中，中臺灣四縣市擁有極具魅力且充滿特色的小百岳：如南投縣名間鄉松柏坑山、苗栗縣三義鄉火炎山等，都是國旅發展健行觀光好選擇。
蔡培慧也為中部茶葉打廣告，指出中臺灣好茶最多，爬山健行後可以品嘗彰化的茉莉花茶、南投的四季春、金萱茶、日月潭紅茶、臺中梨山的高山茶、苗栗的東方美人茶 ，甚至是年輕人喜歡結合果汁與創意的特調手搖茶，都是健行漫步好搭檔。
立法委員羅美玲指出，後疫情時代，臺灣國內旅遊特別火熱，行政院更推動一系列「向山致敬」活動，臺灣有好山、好水與好茶，歡迎大家到中臺灣觀光旅遊，登小百岳，品嚐好茶，消費在地農特產品，來中臺灣旅遊一定能創造屬於自己美好回憶。