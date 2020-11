被CNN譽為「亞洲流行音樂之王」的王力宏(二哥),曾接受CNN獨家專訪,躍上全球,日前他又再度登上CNN 主頁,有趣的是,王力宏事先並不知道有此「英文報導」,而且完全是由CNN.com一手露出。

我是廣告 請繼續往下閱讀

王力宏這次登上CNN.com 首頁的「新聞」相當特別,因為他並未接受CNN的訪問,而且,在斗大的獨照下,標題居然寫著:「Are You Looking For Love?Find Mature Singles Now」(想愛了嗎?單身熟男就在這!)讓二哥看到大吃一驚,不敢相信自己的眼睛,後來發現原來是被「盜圖」了,被交友網拿來當廣告,而且還買在CNN.com,讓王力宏當場傻眼,在IG上大呼:「I’m confused by your commercials lately」,同時用中文重申一次:「你的廣告最近讓我覺得有點奇怪!」來點另類抗議。

▲▼王力宏的照片被交友網站,拿來在CNN廣告攬客(下圖)。(圖/翻攝CNN.com,宏聲音樂)

連麻吉潘瑋柏也留言3個哭笑不得的表情+3把火,讓王力宏又好氣又好笑,回嗆:「別笑喔,你可能會是下一個!」好哥們的逗趣對話,讓全網都笑翻。網友更是紛紛上網發表評論:「二哥顏值在線,被CNN拿來攬客!」、「搶手貨!」、「只能怪小編太愛你!」、「都怪我王太帥了!」、「那是你單身時的照片沒錯啦!」等。

雖然王力宏覺得啼笑皆非,但相信全球華人都知道他有妻小,也知道這篇廣告超級沒有說服力,大家都不會相信,也就一笑置之。