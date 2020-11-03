影／國際蘭馨交流協會　113反家暴踩街宣傳　

溫馨關愛、蘭馨常在！彰化縣政府與彰化縣花之鄉國際蘭馨交流協會今（3）日在縣府前廣場辦理「113一通 家暴無蹤！」反性侵、反家暴宣導活動，彰化縣長王惠美為活動揭開序幕，王惠美、社會處長王蘭心與民眾共同宣誓反家暴決心，希望透過在地團體、社區的力量，落實家暴防治。

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▲國際蘭馨交流協會姊妹熱情高昂前往菜市場宣導「113一通 家暴無蹤！」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.03）

× ▲國際蘭馨交流協會姊妹熱情高昂前往菜市場宣導「113一通 家暴無蹤！」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.03）

113是反家暴的通報電話，國際蘭馨交流協會每年全台各分會都會在11月3日例行同步舉辦相關的宣導活動，活動由國際蘭馨交流協會彰化縣會、花之鄉會、員林會、美淑會、南投縣會共同主辦113反家暴踩街宣傳活動，彰化場5個國際蘭馨交流協會會長率領數百位會員從彰化縣政府前廣場集合開始，沿街舉牌並高喊口號「113一通，家暴無蹤」，發放113文宣及贈品的方式，姊妹熱情高昂，場面熱鬧非凡，吸引民眾一同參與。

王惠美表示，在11月3日一起來宣導，113一通，家暴無蹤，家庭暴力防治法自民國87年起至今已施行20年，特別謝謝蘭馨姐妹會5個分會，包括彰化縣的4個分會以及南投1個分會，共同舉辦反家暴遊行活動，號召大小朋友一起關心家暴問題，以及長期以來關心女性不遺餘力，希望大家平時在社區，能多「雞婆」一點，一有狀況馬上通報113、通報社工人員，及時保護弱勢婦女朋友。

▲國際蘭馨交流協會每年全台各分會都會在11月3日例行同步舉辦反性侵、反家暴宣導活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.03）

× ▲國際蘭馨交流協會每年全台各分會都會在11月3日例行同步舉辦反性侵、反家暴宣導活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.03）

國際蘭馨交流協會彰化縣會長章麗美表示，國際蘭馨交流協會是一個國際性的婦女組織，宗旨是女人幫助女人，縣議員劉淑芳說，透過這次活動，要讓所有婦女知道，「我們要自強」，我們都是一個獨立個體，要為自己而活，愛惜自己，讓自己不再是弱者，要反受虐、反性侵、反暴力、提倡性別平等。

▲彰化場5個國際蘭馨交流協會會長率領數百位會員沿街舉牌並高喊口號「113一通，家暴無蹤」，發放113文宣及贈品的方式宣導沒有霸凌、性侵等家暴問題。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.03）

× ▲彰化場5個國際蘭馨交流協會會長率領數百位會員沿街舉牌並高喊口號「113一通，家暴無蹤」，發放113文宣及贈品的方式宣導沒有霸凌、性侵等家暴問題。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.03）

王惠美說，目前已有30幾個種子社區，也對外拓展到300多個社區推動性別暴力初級預防工作，希望利用大家更多的力量，結合到社區，從社區、家庭、村里、鄉鎮、縣、甚至到國家，都能夠沒有霸凌、性侵等家暴問題，讓彰化更美更好。