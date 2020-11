▲ 雙腳掌握米其林抓地力，Palladium、Michelin 限量推出聯名防水系列

我是廣告 請繼續往下閱讀

米其林輪胎大底 x Waterproof Plus 橘標防水。

PAMPA X TECH – ALL WEATHER 全天候概念系列

一次掌握「 PAMPA X TECH 全天候橡膠輪胎大底」科技性能





鞋款大底採用米其林輪胎特殊膠複合材料

導入米其林獨特 V 字形胎紋設計,依據使用需求調整走向同時加強貼地牽引力與磨耗性能

獨特 3D 花紋槽設計,提供面對多變環境的全天候適應力

源自米其林輪胎胎肩雕塑設計,加強行走時的穩定度

延續 PAMPA 軍靴標誌性的膠頭設計

加寬鞋跟區域面積,提升鞋款耐磨與耐用度

加寬楦頭設計,提供更好的舒適度與穩定性

寬凹槽設計,讓每個步伐擁有更好靈活度

全新 PAMPA X TECH 全天候橡膠輪胎大底以滿滿科技機能細節,提供面對多變環境的全天候適應力。

PAMPA X TECH BDM 米其林配色限定款





米其林輪胎橡膠防刮鞋面 x 科技防水纖維布面



All Weather 全天候概念系列不僅結合 Palladium 橘標防水性能與 Michelin 米其林輪胎科技,更搭載滿滿重點機能科技,首發主打 PAMPA X TECH BDM 以米其林寶寶(Bibendum)為設計靈感,以橘標防水科技布面仿造出如同米其林寶寶的鞋面外型,同時拼接米其林輪胎橡膠打造的防刮鞋面,後跟以 D-ring 三角鞋提設計結米其林配色的 Climate Control 潮流鞋提織帶、大底設計也融入輪胎尺寸標記呈現鞋碼尺寸、All Weather 全天候標誌與白色 Michelin Logo 滿滿聯名細節。全系列搭載蜂巢式彈力透氣鞋墊加上 DRI-LEX Eco 再生吸濕排汗內裡,大幅提升長時間穿著時的透氣度與耐穿性。



PAMPA X TECH WPN 高質感 LWG 金級認證牛巴戈皮革 x 彈道尼龍科技防水鞋面。 PAMPA X TECH WPN 高質感 LWG 金級認證牛巴戈皮革 x 彈道尼龍科技防水鞋面



說到 Palladium 經典冬靴不能不提到的就是異材質皮革拼接設計,以全天候概念為宗旨的PAMPA X TECH WPN不僅有「PAMPA X TECH全天候橡膠輪胎大底」加持,鞋面材質更以高質感金級牛巴戈皮革拼接彈道尼龍科技防水布面打造三色系列款式,鞋面 LOGO 更改採細緻皮革壓紋呈現高端質感,鞋帶系統也採用登山金屬鞋帶環設計,在鬆緊收放間兼具彈性與穩固,雙層鞋領襯墊設計與後跟防撞輪胎橡膠墊片、更提供穿著者在探索不同環境下的加備防護與舒適度。



PAMPA X TECH POLICE LWG 金級認證頂級牛皮,極黑鞋身展現硬派軍靴。 Palladium 此次的全天候概念科技聯名系列特別以頂級荔枝紋牛皮打造極黑硬派風格的「PAMPA X TECH POLICE」,全靴身的真皮材質連同雙層鞋領襯墊也同樣延續真皮質感,後跟的防撞輪胎橡膠墊片同樣採用 monotone 設計,鞋面不僅以防水塗層加強防水機能,內層同樣不可或缺的是 Waterproof Plus 透氣防水薄膜節結合保暖絨布內裡。



PAMPA X TECH - All Weather 全天候概念系列 11 月 5 日首波發售店點一覽



台北忠孝SOGO店6F

台北天母SOGO店5F

桃園中壢SOGO店5F

新竹巨城SOGO店4F

台中廣三SOGO店9F



PAMPA X TECH BDM 系列 米其林配色限定款。 PAMPA X TECH BDM系列 (MEN ONLY)



售價:NT$4,880



米其林配色限定款



PAMPA X TECH WPN 系列 經典黑。 PAMPA X TECH WPN 系列 琥珀棕。 PAMPA X TECH WPN 系列 橄欖綠。 PAMPA X TECH WPN系列 (MEN ONLY)



售價:NT$5,580



經典黑/琥珀棕/橄欖綠