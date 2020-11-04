BMW 聖誕築夢計畫關懷兒童，捐款拿限量月曆
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calendar_today2020-11-04 15:25:01
BMW 總代理汎德攜手「中華育幼機構兒童關懷協會（CCSA）」發起募款專案─「BMW悅動未來 – 聖誕築夢計畫」，凡 11 月 5 日起至「中華育幼機構兒童關懷協會（CCSA）」平台專案內單筆捐款達 800 元以上，即可獲得「2020 BMW聖誕倒數月曆」乙組（限量 500 份），募得款項將全數捐予協會。
中華育幼機構兒童關懷協會致力於倡導、協助兒少福利相關公共事務，落實弱勢兒童人道關懷的使命願景。今年 BMW 總代理汎德與中華育幼機構兒童關懷協會聯手發起「BMW悅動未來 – 聖誕築夢計畫」專案，凡 11 月 5 日起於「中華育幼機構兒童關懷協會（CCSA）」平台專案內單筆捐款達 800 元，即可獲得「2020 BMW聖誕倒數月曆」（限量 500 份），亦歡迎 BMW 車迷朋友自由樂捐，全數募得款項將用於提供失家兒少住所協助、輔導就學、就業及各項經濟補助等，讓更多需要幫助的孩童獲得社會的關注與支持。此次「2020 BMW聖誕倒數月曆」將聖誕節元素結合 BMW 4系列雙門跑車，以聖誕樹上的彩帶象徵道路，象徵開啟未來無限可能性。內盒則由 BMW 熊、汽車元素與聖誕裝飾帶出歡樂溫暖的佳節意象；隨著聖誕節接近，月曆一共七格的小抽屜，可以依序按照上面的數字一個個倒數開啟，每一格打開都有不同的驚喜，更有一台 1:64 的 BMW 模型車在內。