影／2021彰化國際藝術節前奏曲　走讀南郭

「藝遊南郭 2021彰化國際藝術節前奏曲」即將在7日至15日登場，有國立彰化師範大學師生製作的7件作品展覽之外，一連兩個禮拜的週末還有街頭藝術表演、文創市集、藝術走讀及著色與版畫DIY等活動，縣長王惠美今（5）日在縣立美術館廣場邀請大家跟著藝術走讀遊彰化。

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▲帶領大家以散步的方式欣賞彰化藝術街景。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.05）

× ▲帶領大家以散步的方式欣賞彰化藝術街景。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.05）

王惠美表示，本次活動以視覺藝術、表演藝術、串藝輕旅等三大主題串聯，累積2021年藝術節的活力與量能，11月7日、8日、14日、15日四天假日，於縣立美術館廣場及南郭宿舍群還有「街頭藝術表演」，邀請優質樂團以及街頭藝人魔術演出。

另外也設置「文創市集」，包括手作飾物、DIY親子體驗、在地小農等攤位，消費滿額還可集點換小禮物及參加摸彩；也規劃「藝術走讀-美美藝術小散步三部曲」活動，帶領大家以散步的方式欣賞彰化藝術街景；「著色與版畫DIY」、「藝術工作坊」，則是可以親身體驗藝術的美好。

▲彰師大再度帶領學生用藝術活化彰化的巷弄。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.05）

× ▲彰師大再度帶領學生用藝術活化彰化的巷弄。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.05）

彰化師範大學校長陳明飛表示，彰師大今年獲得教育部USR計畫補助，主要是協助彰化社頭織襪、王功水產養殖及偏鄉國中教育，特別感謝彰化師範大學美術系主任陳一凡，繼之前深獲好評的小西巷的藝術美學活動，再度帶領學生用藝術活化彰化的巷弄，也感謝彰化縣文化局、彰化藝術高中、彰安國中及南郭國小等參與這次活動的策展。

▲「藝遊南郭」幫國際藝術節鋪陳前奏曲，規劃視覺、表演藝術與串藝輕旅行等三大主題，希望讓更多親師生能夠關注彰化在地的特色。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.05）

× ▲「藝遊南郭」幫國際藝術節鋪陳前奏曲，規劃視覺、表演藝術與串藝輕旅行等三大主題，希望讓更多親師生能夠關注彰化在地的特色。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.05）

陳一凡指出，學校透過USR計畫，用藝術專業回饋社會幫彰化在地做點事情，除了邀請多位藝術家共襄盛舉外，其中，南郭國小、彰安國中、彰化藝術高中等校的學生，也一起合力完成作品，希望讓更多親師生能夠關注彰化在地的特色。

▲裝置藝術5件作品位於南郭宿舍群，包含《夢境南郭》、《線代美好舊時光》、《空中花園及人為花園》。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.05）

× ▲裝置藝術5件作品位於南郭宿舍群，包含《夢境南郭》、《線代美好舊時光》、《空中花園及人為花園》。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.05）

彰化縣文化局長張雀芬表示，裝置藝術部分共有7件作品，其中1件藝術家張騰遠的作品《鸚鵡人彰化計畫》位在彰化縣立美術館，另外5件作品位於南郭宿舍群，包含《夢境南郭》、《線代美好舊時光》、《空中花園及亻為花園》、《厝邊欸客廳》、《窗花烙印共創計畫》及1件位於南郭坑溪旁的《流塑之臉Face of Flow》。