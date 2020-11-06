Bentley宣布2030年前全面電動化，大排量引擎終究成為歷史!

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Bentley宣布2030年前全面電動化，大排量引擎終究成為歷史!

Carture 車勢文化

calendar_today2020-11-06 09:25:30

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
談到Bentley這個品牌，多數人的第一直覺肯定是與Rolls-Royce同級的豪車代名詞，過去總以大排量的V8甚至V12引擎作為車系的動力來源，不過這項策略在昨日發布的新聞稿中有了重大改變，就是品牌打算在2030年之前全面電氣化，同時也宣布了未來的電動車計畫，大幅翻轉過去眾人對該品牌的印象。
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昨天Bentley品牌執行長Adrian Hallmark宣布由於市場逐漸朝向電動化的方向靠攏，因此品牌也須順應潮流做全面性的調整，發展電動車的策略是必然的，所以Bentley計畫在2025年推出品牌首款電動車專用平台，隔年所有上市新車都必須是Plug-in hybrid或純電車款，並從現在起至往後10年內逐步削減燃油引擎的研發與製造朝全面電器化的目標邁進，希望這個目標能在2030年之前達成，透過這個改變能提升電動化的腳步並做為業界標竿。
2021年Bentley便會推出兩款搭載油電系統之車款，分別是Bentayga Hybrid及Flying Spur PHEV，採用的將會是與同集團Porsche Panamera 4 E-Hybrid相同的油電系統，並在2025年推出品牌首款純電轎車，從去年展出的EXP 100 GT概念車中可看出一點端倪，該車配置4具電動馬達，總輸出馬力可達800匹以上，0-100 km/h性能為驚人的2.5秒，且續航里程也可達到近700公里，對比過去搭載大排量大馬力的燃油車而言一點都不遜色，看到豪車品牌也積極跨入電動車領域，讓我們越來越期待未來10年汽車業的發展究竟會多麼精彩。
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