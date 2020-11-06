▲ 全新 Nissan Juke 英倫跑旅 87.9 萬元起，預售只到 11/18

Juke 由 Nissan 英國倫敦設計中心操刀設計，外觀採用 V-motion 2.0 新世代家族設計語彙，搭配 LED 魅力 Y 字型頭燈、車側硬朗的肌理線條與車尾大型擾流尾翼，營造出跨界前衛的外型；駕駛艙部分搭配新世代 D-Shape 多功能真皮方向盤，與全新 Monoform 一體式跑格化座椅，與源自 GT-R 設計的跑格三環出風口，跑格個性內裝一次到位。駕趣奢華版則標配 19 吋雙色切削式鋁圈，內裝更以頂級 Alcantara® 麂皮打造；空間表現大幅革新，以全新一代 CMF-B 底盤打造，創造 2,636mm 軸距，後行李箱更擁有 422L，後座 6/4 分離更可達 1,305L。
搭載全新動力組合
Nissan Juke 為雷諾與賓士母廠戴姆勒共同開發 1.0 渦輪增壓引擎，移植東瀛戰神 GT-R 鏡面缸孔熔射技術外，更利用渦輪電子控制廢氣門與渦輪增壓水冷式冷卻系統等創新技術，有效降低渦輪延滯性與增加耐用度。全車規搭載歐系豪華進口車廣泛的 DCT 濕式雙離合器附 7 速自手排，由兩組離合器分別傳遞動力，避免無謂的動力損耗，讓扭力傳輸更直接，並提高燃油經濟性，得以提供更好的加速性能。透過全新動力組合，以超增壓模式可爆發出 20.4 kgm 的扭力值，更同時保持完美油耗 17.6 km/L。Nissan Juke 也配備上了賽車級換檔撥片與 D-Mode 整合駕駛模式。
UHSS 超高剛性車體 NIM 智行科技全面守護
Nissan Juke 以 UHSS 高剛性鋼材打造，最高達 1,500 Mpa 讓車體結構更強化，2019 更通過歐盟與澳洲新車安全評鑑協會撞擊測試，共同榮獲最高等級五星安全評價。標配 Nissan Intelligent Mobility 智行科技，擁有主動行車安全配備，包含 IEB防追撞緊急煞車系統、P-IEB行人/自行車偵測防追撞緊急煞車系統、LDP車道偏離預防系統、主動全時防護系統（ATC/ARC）等；駕趣版更搭載完整豐富的安全，標配 AVM 360度環景影像監控、MOD移動物體偵測系統、BSW盲點警示系統、RCTA後方車側警示系統、DAA駕駛注意力警示系統等。
BOSE頭枕音響
Juke 全車規標配 8 吋智慧影音多媒體系統，附 Apple CarPlay 與 Android Auto 智慧手機連結功能，駕趣版以上更搭載 7 吋全彩多功能數位儀錶板。
駕趣奢華版配備 BOSE® PERSONAL® PLUS 環繞音響系統，由 BOSE 工程師專為Nissan Juke 精細規劃 8 支揚聲器，而正、副駕駛座的 4 支頭枕音響設計，讓聲音更能直接傳遞。
華納音樂跨界聯手 打造全台首位顱內高潮系歌手
Nissan Juke 想打破以往傳統的新車行銷模式，並探討以「感官行銷」的策略，來觸發消費者每根愛開車的神經，將豐富的產品力與華納音樂的專業力跨界融合，致力於每個細節的處理，放大產品的質感，並應用國外當紅 ASMR 顱內高潮的創新手法。
裕隆日產表示 Juke 自即日起至 11 月 18 日止，預售優惠限時開跑，凡於預售期間下訂「英倫版」車規，僅需加價 30,000 元可升級「駕趣版」車規，優惠價值 50,000 元；入主「駕趣版」僅需加價 10,000 元，即可升級限量 50 台之「駕趣奢華版」，優惠價值 50,000 元。
NISSAN NEW JUKE 規格表
車型
英倫版
駕趣版
駕趣奢華版
全長
4,210 (mm)
全寬
1,800 (mm)
全高
1,577mm
1,593mm
軸距
2,636 (mm)
引擎型式
全新一代HRA0DDT渦輪增壓引擎鋁合金直列三汽缸
排氣量
999 (c.c.)
最大馬力
116 .9ps/ 5,250rpm
最大扭力
20.4kg-m/ 1,750 - 3,750rpm(超增壓模式)
變速系統
DCT雙離合器附7速自手排
油耗
17.6 KM/L
配備
|AHB遠近光燈自動調節系統
|+AVM 360〫環景影像監控系統
|+頂級Alcantara®麂皮/皮質座椅
|FCW前方碰撞預警系統
|+MOD 移動物體偵測系統
|+頂級Alcantara®麂皮/鈦黑鋼琴烤漆內裝
|IEB 防追撞緊急煞車系統
|+BSW 盲點警示系統
|+19吋雙色切削式鋁圈
|P-IEB行人防追撞緊急煞車系統(含自行車偵測)
|+RCTA 後方車側警示系統
|+BOSE® PERSONAL® PLUS環繞音響
|LDW車道偏離警示系統
|+DAA 駕駛注意力警示系統
|+前門飾板流線氣氛光源
|LDP車道偏離預防及修正系統
|+LED高穿透式前霧燈
|+高隱蔽式隔熱玻璃
(後座車窗/後擋風玻璃)
|ARC主動行車抑震輔助/ATC主動循跡過彎輔助
|+17吋勁跑鋁圈
|HSA 斜坡起步防滑系統
|+動感鯊魚鰭天線
|UHSS超高剛性車體
|+Monoform一體式跑格化座椅
(織布/皮質)
|1,500Mpa四門防撞鋼樑
|+全彩多功能數位儀錶板(7吋)
|LED 頭燈/尾燈/日行燈
|+重機排檔座環形氣氛光源
|大型擾流尾翼(附LED第三煞車燈)
|+EPKB電子駐車系統附Auto hold
|D-Shape 多功能運動化方向盤
|+高傳真音響喇叭(2支)
|跑格三環出風口
|+I-KEY附SMART ENTRY車門啟閉系統
|Monoform一體式跑格化座椅(織布)
|+PUSH START引擎啟閉系統
|賽車級換檔撥片
|+智行車聯系統(可加價升級)
|D-Mode整合駕駛模式 (ECO節能/Sport運動模式)
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|全彩多功能數位儀錶板(4.2吋)
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|8吋懸浮式觸控螢幕附Apple CarPlay / Android Auto
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|後停車輔助雷達(4具)
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