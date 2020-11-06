V8 雙渦輪、571 匹馬力！全新 Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ 712 萬起

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V8 雙渦輪、571 匹馬力！全新 Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ 712 萬起

2GameSome - 有車賞

calendar_today2020-11-06 17:25:01

V8 雙渦輪、571 匹馬力！全新 Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ 712 萬起
▲ V8 雙渦輪、571 匹馬力！全新 Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ 712 萬起
隨著上月中旬在台正式發表的全新 E-Class 家族加入最新成員 Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ 豪華性能轎車，秉持 AMG「One Man, One Engine」的精神，採用德國 AMG 工廠生產的 4.0 升 V8 雙渦輪增壓引擎，使其擁有 571 匹馬力，建議售價 712 萬元起。
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全新 E-Class 家族最強悍成員加入
Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ 配置 4.0 升 V8 雙渦輪增壓引擎，以 AMG 最為自豪的理念「One Man, One engine 」打造，從生產到組裝全程皆在 AMG 德國總部 Affalterbach 生產，由 AMG 部門一手操刀。手工打造代號為 M177 的 V8 引擎採用鋁合金打造本體，使其重量下修，減少車頭荷重；而汽缸夾角達 90°，大幅將低引擎震動，擁有更為細緻的運轉品質。此外，搭載雙渦輪設定的 V8 引擎（原廠代號 M177）更為全新 E 63 榨出最大馬力達 571 匹，零到一百加速僅 3.5 秒，透過大量的賽道技術所打造的 V8 引擎提供極致的車輛性能，使全新 E 63 更向頂級性能車款靠攏。而全新 E 63 搭配 AMG 車系獨有的 AMG SPEEDSHIFT MCT 九速跑車變速箱，將源源不絕的馬力和扭力完整且流暢地輸出至每一輪，同時亦能透過車輛設定選擇不同的行車模式。

AMG 賽道科技注入全新 E 63 4MATIC+

全新 Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ 全面搭載 AMG Performance 4MATIC+ 主動式四輪驅動，針對前後軸扭力進行主動分配，前軸扭力分配調整 0% 至 50% ，後軸可達 100% 的扭力分配，選配 AMG DYNAMIC PLUS 套件，即可調節至後輪驅動甩尾模式。

除此之外，亦可透過 AMG 獨特的底盤技術調校以及 AMG RIDE CONTROL＋ 氣壓懸吊系統，提供駕駛六種行車模式自由切換：包含「Slippery」、「Individual」、「Comfort」、「Sport」、「Sport+」及「Race」（Race 模式需另外選配 AMG DYNAMIC PLUS 套件），可快速切換各種動力輸出及動態操控表現。內建的 AMG Track Pace 賽道駕馭應用程式及 AMG 專屬方向盤操控按鈕等功能皆為 AMG 車款獨有

AMG 戰鬥氛圍

全新 Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ 的車頭造型，除了運動化引擎蓋隆起造型外，為了讓增壓空氣冷卻達最高效率，加大直瀑式水箱護罩的面積，視覺上更顯霸氣，而車頭下方獨有 Jet-wing 前保桿設計，搭配加大的兩側進氣口及橫條隔欄設計，同時有助於引導空氣流動，優化車輛高速行駛時的空氣力學。車尾不僅注入 AMG 家族設計基因，且在視覺上有著 E 63 的專屬元素，如獨有的 AMG 方形後擾流翼，能在高速時提供一定的下壓力以及穩定車圍氣流；底部採用四出的方形尾飾管和優雅的亮黑飾條，搭配奪目的擾流鰭片，形成強烈的視覺效果外，亦能透過鰭片角度和優化車輛的空氣力學，達到最優異的貼地效應。動力強勁，制動不可缺，針對全新 E 63 強大的性能輸出，煞車系統採用六活塞煞車卡鉗，後軸搭配單活塞浮動卡鉗，前後皆搭配 360mm 碟盤。

坐進全新 E 63，迎面而來的便是環艙金屬編織飾板，同時搭配 Nappa 真皮包覆的全新 AMG 高性能平底跑車方向盤，擁有全新電容式感應，通過靈敏的手握偵測功能，提供更直覺、順暢的智慧駕駛體驗，雙肋式設計更是一大亮點；座椅採用 Nappa 真皮材質並附有 AMG 專屬徽飾。

全新 E-Class 家族成員

除了運動性能風格取向的內裝鋪陳外，舒適及奢華同為一大亮點，內建 Burmester® 環場音響系統，用頂級聲學技術創造清澈與多層次的頂級音質水準。車室搭載 12.3 吋高解析度觸控螢幕及寬螢幕數位儀表，而具備觸控和智慧語音控制功能的 MBUX 多媒體系統，可讓駕駛者透過簡單的「你好，賓士！」便可進行操作，雙手不用離開方向盤，視線可以維持在前方，便利和行車質感大幅提升；標配抬頭顯示器可讓駕駛視線不離開路面，提供車速、速限、導航路線等資訊，讓駕駛能更專注於享受駕馭全新 E 63。

Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ 豪華轎車簡易規格表】

車型

引擎

排氣量(c.c)

最大輸出

hp/Nm

變速箱

建議售價

(萬元起)

Mercedes-AMG

E 63 4MATIC+

4.0升V8

雙渦輪增壓引擎

3,982 cc

571 / 750

AMG SPEEDSHIFT MCT

九速跑車變速箱

712

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