普通廠房成廢棄物墳場　大量放置廢五金、廢電線纜

彰化縣境內與雲林古坑等地有廠房、土地遭人棄置大量廢五金、廢電線纜等廢棄物，彰化地檢署組成專案小組偵辦，循線查獲不肖環保掮客葉男、地主王男、黃女等5人涉犯廢棄物清理法，今（6）日依違反廢棄物清理法等罪嫌將葉男限制住居、黃女20萬元交保，王男聲押後法院裁定30萬元交保並限制住居。

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▲遭棄置大量廢五金廢塑料等事業廢棄物，遍及鹿港、二林、芳苑，和雲林縣古坑鄉等地多處廠房、空地。（圖／地檢署提供）

× ▲遭棄置大量廢五金廢塑料等事業廢棄物，遍及鹿港、二林、芳苑，和雲林縣古坑鄉等地多處廠房、空地。（圖／地檢署提供）

彰化地檢署獲報，指多處土地、廠房，遭棄置大量廢五金廢塑料等事業廢棄物，遍及鹿港、二林、芳苑，和雲林縣古坑鄉等地多處廠房、空地，遭棄置事業廢棄物數量高達數千公噸，專案小組偵辦發現葉姓環保業者與王男、黃女等多位地主租地，將其事業廢棄物運至租地廠房棄置，而地主顯然知情，甚至「罕見」配合棄置，以賺取每年數百萬元租金。

檢方調查發現，葉男並未向主管環保機關申請領有廢棄物清除、處理許可證，卻以每個月2萬元至9萬元不等租金，向王男等多名地主承租鹿港鎮內多處廠房，再以每公噸500元至5000元成本，收購電纜線PVC廢料、廢五金等，非法處理售出牟利後，再將剩餘的廢料載運至租用的廠房空地丟棄，嚴重汙染環境。

▲收購電纜線PVC廢料、廢五金等，非法處理售出牟利後，再將剩餘的廢料載運至租用的廠房空地丟棄，嚴重汙染環境。（圖／地檢署提供）

× ▲收購電纜線PVC廢料、廢五金等，非法處理售出牟利後，再將剩餘的廢料載運至租用的廠房空地丟棄，嚴重汙染環境。（圖／地檢署提供）

彰化地檢署表示，經查發現，葉姓環保業者（49歲）以每月2至9萬元租金，向王男（54歲）、黃女（48歲）等地主承租廠房空地，再以每公噸500元至5000元等價格，收購PVC廢料及廢五金等事業廢棄物，經非法處理售出牟利後，將其處理過後的廢五金、廢電線電纜、廢塑膠等事業廢棄物載運至承租的廠房空地上棄置，初估棄置廢物高達數千公噸，約3800個太空包。

▲環保業者，不法牟利後將事業廢棄物以太空包裝袋進行棄置，如此細膩手法相當罕見。（圖／地檢署提供）

× ▲環保業者，不法牟利後將事業廢棄物以太空包裝袋進行棄置，如此細膩手法相當罕見。（圖／地檢署提供）

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，該案葉姓環保業者，不法牟利後將事業廢棄物以太空包裝袋進行棄置，如此細膩手法相當罕見，不免有規避「亂丟垃圾」之嫌，甚至以高租金找來願意「配合」的地主，假裝回收廢棄物堆置，但法網恢恢，仍被眼尖民眾識破，進而檢舉。