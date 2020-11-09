▲ Gogoro 台中公益門市喬遷開幕，持續強化大台中服務體驗

Gogoro 在全台灣已有超過 126 間服務中心，位於台中市西區的全新 Gogoro 公益門市於 11/7 日盛大開幕，即日起將接續原英才門市，持續服務大台中地區消費者們。
Gogoro 自 2016 年以來持續擴大台中地區的服務能量，即日起藉助公益門市的開幕，可服務大台中地區民眾的總工位數已提升到 70 座，將讓車主能以更快速的時間預約維修保養。
Gogoro 公益門市歡迎舊雨新知踩點慶開幕
帶著深耕台中 3 年的在地經驗，Gogoro 公益門市前進更熱鬧的勤美商圈，特別打造期間限定的 GT 風格主題門市，即日起至 11/30 在公益門市巡迴展出，歡迎消費者前往體驗賞車。
對全台灣的消費者，Gogoro 也同時宣布，即日起至 12/31 止於全台 Gogoro 門市購買指定車款，好禮折扣優惠最高 13,000 元，全車系再享每月 299 元起首年騎到飽優惠及多重好禮，再送 Gogoro 品牌復古騎士安全帽（市值 1,880 元 ）。
Gogoro 全台門市響應「永續地球 鞋力行動」號召大家一起做公益
自 2015 年第一款 Gogoro 問世以來，Gogoro 不斷地致力於改變人們的生活，因此近日發起「Nature Needs Gogoro 永續地球 鞋力行動」公益活動，民眾只要在 11/30 前，到 Gogoro 全台門市親自捐贈二手鞋（至多兩雙），並留下資料，即可獲得 Timberland 七折抵用券乙張。
Gogoro 公益門市並且將在 11/7 日開幕當天，邀請舊鞋救命的活動創辦人楊右任共同參與，期望透過 Gogoro 號召車主及消費者共襄盛舉。一連串的公益計畫還將擴大至 12 月，未來的多項計畫都將邀請車主一起做公益。