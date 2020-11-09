▲ Gogoro 台中公益門市喬遷開幕，持續強化大台中服務體驗

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位於台中市西區的全新 Gogoro 公益門市於今日盛大開幕，將接續原英才門市。

× 位於台中市西區的全新 Gogoro 公益門市於今日盛大開幕，將接續原英才門市。

期間限定的 GT 風格主題門市即日起至 11/30 在公益門市巡迴展出。

× 期間限定的 GT 風格主題門市即日起至 11/30 在公益門市巡迴展出。

Gogoro 公益門市歡迎舊雨新知踩點慶開幕



帶著深耕台中 3 年的在地經驗，Gogoro 公益門市前進更熱鬧的勤美商圈，特別打造期間限定的 GT 風格主題門市，即日起至 11/30 在公益門市巡迴展出，歡迎消費者前往體驗賞車。



對全台灣的消費者，Gogoro 也同時宣布，即日起至 12/31 止於全台 Gogoro 門市購買指定車款，好禮折扣優惠最高 13,000 元，全車系再享每月 299 元起首年騎到飽優惠及多重好禮，再送 Gogoro 品牌復古騎士安全帽（市值 1,880 元 ）。



Gogoro 近日發起「Nature Needs Gogoro 永續地球鞋力行動」公益活動，左起分別為Gogoro 創意總監 戎捷 、台竣實業股份有限公司 副總 楊世吉、舊鞋救命國際基督關懷協會發起人 楊右任、台竣實業股份有限公司 董事長 謝孟松。

× Gogoro 近日發起「Nature Needs Gogoro 永續地球鞋力行動」公益活動，左起分別為Gogoro 創意總監 戎捷 、台竣實業股份有限公司 副總 楊世吉、舊鞋救命國際基督關懷協會發起人 楊右任、台竣實業股份有限公司 董事長 謝孟松。

Gogoro 全台門市響應「永續地球 鞋力行動」號召大家一起做公益



自 2015 年第一款 Gogoro 問世以來，Gogoro 不斷地致力於改變人們的生活，因此近日發起「Nature Needs Gogoro 永續地球 鞋力行動」公益活動，民眾只要在 11/30 前，到 Gogoro 全台門市親自捐贈二手鞋（至多兩雙），並留下資料，即可獲得 Timberland 七折抵用券乙張。



Gogoro 公益門市並且將在 11/7 日開幕當天，邀請舊鞋救命的活動創辦人楊右任共同參與，期望透過 Gogoro 號召車主及消費者共襄盛舉。一連串的公益計畫還將擴大至 12 月，未來的多項計畫都將邀請車主一起做公益。

民眾只要在 11/30 前，到 Gogoro 全台門市親自捐贈二手鞋 (至多兩雙)，並留下資料，即可獲得 Timberland 七折抵用券乙張。