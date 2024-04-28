變頻冷氣「最省電不是裝日立、大金」！老闆招了答案：公開的秘密

三菱冷氣突然爆紅！他困惑「電機、重工」到底差在哪　老闆揭真相

▲市面上除了如「日立」、「大金」等日製大牌之外，近年來三菱冷氣的名聲也開始越來越響亮。（示意圖／取自mobile01）
▲市面上除了如「日立」、「大金」等日製大牌之外，近年來三菱冷氣的名聲也開始越來越響亮。（示意圖／取自mobile01）

記者潘毅／綜合報導

隨著春季尾聲到來，台灣的氣溫也將越來越炎熱，裝冷氣的旺季也已經悄悄開始。市面上除了如「日立」、「大金」等日製大牌之外，近年來三菱冷氣的名聲也開始越來越響亮，市面上卻又分為「三菱電機、三菱重工」兩種品牌，讓許多民眾在購買時都有點搞混，對此，就有老闆出面解析「電機、重工」兩種牌子差異在哪，讓消費者更了解品牌淵源。

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三菱冷氣「電機、重工」傻傻分不清楚？老闆揭關鍵差異

「有人對三菱冷氣很了解嗎？」近期有民眾在論壇Dcard上好奇提問，「明明日本三菱公司旗下有三菱電機，為何連重工部門都來做冷氣？難道不會有技術層面是大砲打小鳥的問題出現嗎？」

▲三菱電機、三菱重工都有推出冷氣產品，但其實兩者之間有著不小的差異性。（示意圖／取自mobile01）
▲三菱電機、三菱重工都有推出冷氣產品，但其實兩者之間有著不小的差異性。（示意圖／取自mobile01）
部分網友看完後也紛紛解答，「三菱重工跟三菱電機完全不一樣」、「三菱集團類似聯盟的概念，裡面有很多公司互不干預營運，彼此會互相競爭」、「網路上常看到電機跟重工兩派吵來吵去」。

雖然知道了三菱重工與電機為不同公司，但究竟兩者購買後，日常使用上的差在哪裡？對此，怡和家電店的強老闆曾拍片解釋：

📍三菱重工
只有賣冷氣，其他日常家電基本上都沒有賣，台灣由上洋公司代理在台灣做營運。

📍三菱電機
以前是歌林公司代理，2010年後改由三菱電機原廠在台灣做直營。除冷氣之外，日常家電如冰箱、除濕機等，有壓縮機的家電基本上都有賣。

為何都叫做三菱？強老闆也表示，其實兩者以前曾經是一家公司，在二戰期間，偷襲珍珠港的軍用設備、戰鬥機，就是由三菱公司去出廠，戰爭結束後，聯合國下令三菱公司做解體，「打擊國家最快方式，就是打擊他們經濟體」，三菱解體以後，變成160多個小企業，其中兩間就是三菱重工跟三菱電機。但三菱重工冷氣跟日本產品線的同步率，是比電機來得高一些

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