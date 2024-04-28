三菱冷氣突然爆紅！他困惑「電機、重工」到底差在哪　老闆揭真相

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「有人對三菱冷氣很了解嗎？」近期有民眾在論壇Dcard上好奇提問，「明明日本三菱公司旗下有三菱電機，為何連重工部門都來做冷氣？難道不會有技術層面是大砲打小鳥的問題出現嗎？」
部分網友看完後也紛紛解答，「三菱重工跟三菱電機完全不一樣」、「三菱集團類似聯盟的概念，裡面有很多公司互不干預營運，彼此會互相競爭」、「網路上常看到電機跟重工兩派吵來吵去」。
雖然知道了三菱重工與電機為不同公司，但究竟兩者購買後，日常使用上的差在哪裡？對此，怡和家電店的強老闆曾拍片解釋：
📍三菱重工
只有賣冷氣，其他日常家電基本上都沒有賣，台灣由上洋公司代理在台灣做營運。
📍三菱電機
以前是歌林公司代理，2010年後改由三菱電機原廠在台灣做直營。除冷氣之外，日常家電如冰箱、除濕機等，有壓縮機的家電基本上都有賣。
為何都叫做三菱？強老闆也表示，其實兩者以前曾經是一家公司，在二戰期間，偷襲珍珠港的軍用設備、戰鬥機，就是由三菱公司去出廠，戰爭結束後，聯合國下令三菱公司做解體，「打擊國家最快方式，就是打擊他們經濟體」，三菱解體以後，變成160多個小企業，其中兩間就是三菱重工跟三菱電機。但三菱重工冷氣跟日本產品線的同步率，是比電機來得高一些。