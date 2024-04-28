許瑋甯嫁給邱澤閨密情變調？楊丞琳退追IG 華岡5人幫回不去了
藝人許瑋甯2021年因電影《當男人戀愛時》和邱澤假戲真做，結為夫妻，近日主演的戲劇《不夠善良的我們》討論度頗高，感情生活與事業都受到關注。有網友發現許瑋甯結婚後，疑似與好友楊丞琳漸行漸遠，近期查一下兩人IG，發現楊丞琳退追了許瑋甯，網友感嘆「目前看起來一切都回不去了。」
記者薛羽彤／綜合報導
楊丞琳、許瑋甯、黃鴻升（小鬼）等人都是華岡藝校的同班同學，在小鬼過世前，5人常在一起聚會，稱為「華岡5人幫」。近日有網友在Dcard上發文分享「楊丞琳IG沒追蹤許瑋甯」，原PO表示自從許瑋甯跟邱澤結婚後，多少都可以感覺的到楊跟許的友情變得不一樣了，突然心血來潮看了兩人的IG，發現楊丞琳有追蹤華岡5人幫的其他人，就是沒有追蹤許瑋甯。
原PO感嘆，「看到這個當下其實滿難過的，畢竟我挺愛華岡五人幫，當初也很讚嘆他們學生時期到成年後的友誼，目前看起來一切都回不去了。」貼文一出後，引起網友熱烈討論，「楊就是就算分手，也不打算放過前男友的人呀」、「看五人幫聚會其實滿明顯的，幾乎都分開聚，從許結婚後」、「分的不是太愉快，還跟自己好朋友交往結婚，說不在意是騙人的吧。」
邱澤與楊丞琳2003年合作《原味的夏天》相戀，但交往期間8個月，僅見面了10次，楊丞琳不習慣邱澤的冷淡行為，主動提出分手，邱也一口答應，讓楊丞琳很受傷。直到2018年兩人才在台北電影節破冰，楊丞琳恭賀邱澤獲得最佳男主角，堪稱世紀大和解。而許瑋甯與楊丞琳是高中閨密，許瑋甯2021年宣布和邱澤結婚，被網友發現楊丞琳IG退追許瑋甯，閨密情疑似變了調。
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