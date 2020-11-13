上百原民師教育部高喊　籲速擬配套將族語納部定必修

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2018年國家語言發展法通過，明定國家語言，包含族語應納入國民教育部定課程，將族語向上延伸為國高中必修課程，此法對族語的學習將獲得延續及穩定的發展。身為第一線原住民籍的教師深知族語教育向上延伸學習的急迫與重要性，在短短的五天，由幾位基層原住民 籍教師發起的聯署行動，募集將近200個團體具名聯署及超過6000人的網路強力聲援，共同傳達我們支持國家語言發展政策，將原住民族族語納入國高中必修課程，捍衛原住民族學生族語受教權的聲音。
發起連署的原民教師白紫・武賽亞納指出，在台灣社會從有學校開始，政府就認為原住民族的文化、語言是不文雅的，孩子進到學校，就是忘記自己文化的開始，忘記自己是誰，國家用暴力的方式抹煞我們語言，讓我們成為失語的民族，「我們這一代已經不太會講族語了，這樣扭曲的痛苦，我們不希望孩子也同樣承受」，每個語言是等值的，應該讓每個孩子可以在必修學習到台灣美麗的語言，但是課審會有少數委員反對，讓流程無法繼續、政策停擺，甚至有家長誤會會排擠到學科科目，我們希望台灣的孩子不要像我們一樣唯唯諾諾不敢講族語。
國教署副署長許麗娟也出面接受陳情並表示，教育部對於國家語言發展方針、文化的傳承和永續相當感謝基層教師的努力，在《國家語言發展法》第9條也明訂，國家語言應納入國民教育部定課程，將族語向上延伸為國高中必修課程，目前持續審議中尚未進行決議，也希望委員們能聆聽更多元的意見，教育部也在課審會的進行中盤點資源，包含師資培力、師資專業提升和相關教材研編，後續也會依著課審大會的結果建立完整配套。
族語必修原教盟提出3點呼籲，包含基於《憲法增修條文》第10條第11項「國家肯定多元文化，並積極維護發展原住民族語言及文化」，教育部應負起族語傳承及發展的責任，積極維護原住民族學生之族語受教權。 教育部應落實國家語言發展法，將原住民族語列為部定課程，國高中必修，且國中3年不間斷。教育部應盡速執行既定政策，完成十二年課綱法定審查程序，讓國高中本土語言，包含原住民族語必修課程依法上路。