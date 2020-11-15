影／96自轉車系列賽　台灣女婿約翰‧艾伯森奪挑戰組冠軍

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96自転車系列賽今年更是首創封省道辦賽事，此舉已成功讓「彰化讚」在台灣自由車運動中留下劃時代意義，彰化縣長王惠美驕傲地說，彰化縣警局排除萬難，動員百位警力和義交、志工，首次封道台一線，讓我們的專業車手能享受和「日本盃」一樣的國際級專業賽事的體驗感。
永靖鄉長詹木根表示，今年「彰化讚」賽事，永靖不但邀請近百位的車友成立「地主隊」加入挑戰組，永靖24村更是自主號召成立千名啦啦隊沿途為選手加油，希望讓全台車友認識永靖的「好食、好美、好熱情」。同時，永靖也以日本「日本盃」的主辦城市櫪木縣為目標，期望藉由賽事讓大家認識彰化永靖。
這次賽事的起迄點位於彰化縣永靖鄉「成美文化園」，該園因貌似日本3大名園之一的「兼六園」，被大批部落客、網友譽為是「台版兼六園」，每年吸引上萬人造訪，同時，「頂新和德文教基金會」及「成美文化園」，一直以「聯合國教科文組織（UNESCO）亞太文化資產保存獎」為營運目標，近年積極推動運動、地方特色文化與觀光休閒產業之結合，藉此帶動在地旅遊經濟效益，以打造一鄉一企業的地方創生典範。
頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡說，基金會更號召村里社區自主啦啦隊沿途為車友加油，也邀請在地傳統民俗技藝福德國小跳鼓陣齊熱鬧，活動現場備一系列打卡活動送中草藥、特色麵線，讓車友們體驗騎遊永靖的樂趣。
台灣女婿John Ebsen（約翰‧艾伯森）在今年KOM登山王挑戰賽，一路領騎超過60公里，最大差距超過15分鐘，喜迎個人生涯第4座桂冠，已成為國內車手爬坡的最強勁敵，這一次他「跨領域」挑戰平路繞圈賽，在衝刺中拿下挑戰組冠軍獎座。