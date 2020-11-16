Lexus IS 小改款189萬起 ，顏值滿點征服全場!

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為了強化既有的大膽前衛外觀，原廠針對全新改款IS之外觀，全車除A柱以外，其餘鈑件均重新設計，並引進新製造技術，將IS之車身線條刻劃得更加豐富與銳利，更為了搭配放大一吋之輪胎與鋁圈，將車身前後葉子板向外擴張，營造出IS飽滿的肌理紋路。同時，IS亦導入Lexus新世代之家族設計語彙，換上新設計之Spindle Grille水箱護罩，水箱罩內部網格造型融入紡錘意象以提升精緻度，搭配全新頭燈與L-Shaped貫穿式LED尾燈組，讓IS辨識度大幅進化，完美演繹其魅惑跑格與時尚魅力。此外，F SPORT版本追加導流尾翼、升級19吋燻黑鋁圈，以及導入源自於Lexus RC F跑車之剎車冷卻進風口等多項專屬配備，營造更加強烈之運動風格。
為匹配其運動化外觀設計，並讓IS作為第一款傳遞品牌操控特性 – LEXUS DRIVING SIGNATURE註1之代表車型，原廠在Shimoyama註2測試中心特別針對IS重新調校，使IS之動態表現再次進化。除追加車身焊點，並透過重新設計之鈑件來強化車體剛性，也對懸吊系統進行輕量化工程與設定優化，讓IS能承受更高的過彎G值並提高轉向反應性。此外，升級導入Swing Valve機械式可變阻尼(一般車型專屬)與AVS可變式阻尼(F SPORT專屬)，同步提升操駕穩定性與行車舒適性，更導入ACA主動式轉向輔助系統，當車輛產生轉向不足時，可協助將車輛修正至正確之行駛路線，讓駕駛迫不急待地朝下一個彎道出發。最後，原廠將油電控制系統重新編寫修正，使動力輸出更直接與線性，在SPORT模式下更能在出彎時自動提高引擎轉速，提供駕駛所需之出彎動力，大幅提升駕馭樂趣。
註1：Lexus Driving Signature係基於Lexus之兩大DNA – 寧靜與舒適之上，提供駕駛更高的操駕信心。具體欲達目標有兩點：第一點為車輛平衡，讓車輛動態可預測、穩定又同時保持靈敏；第二點則為線性，包含加速、剎車與轉向皆提供線性的回饋，讓車輛忠實反映駕駛的意願。最終可讓各式各樣的駕駛者，都能更有信心的操控Lexus車輛，並輕鬆地享受駕馭樂趣。
註2：Shimoyama測試中心係原廠參考過去於海外測試與開發的經驗，並仿照以嚴苛著名的紐柏林北賽道，於2019年所全新啟用的測試中心，目的是為打造出更具駕馭樂趣之車款。
IS升級標配Lexus Safety System + 2.0智動駕駛輔助系統，包含DRCC全速域雷達感應式車距維持定速系統、LTA車道循跡系統、PCS預警式防護系統以及AHB智慧型遠光燈自動切換系統等四大主動安全配備。其中，PCS更新增行經十字路口轉向時，對於對向來車以及行人輔助煞停功能，而LTA亦強化對於道路標線辨識，可輔助駕駛行駛於道路中央，再結合BSM盲點偵測警示、ICS智慧停車輔助以及全車8具SRS安全氣囊等完善主、被動安全配備，讓駕駛在熱血操駕之餘，IS也全方位守護駕駛與每一位乘客的行車安全。最後，車艙內導入全新之8吋多媒體資訊整合系統，包含觸控功能以及Carplay與Android Auto智慧型手機連結功能，大幅提升便利性。
為滿足不同消費族群對於配備的需求，全新IS 300h設定豪華、頂級與F-SPORT共3個等級，全車系之建議零售價自189萬元起。相信全新IS在內外觀設計、操控以及安全科技配備之全面進化下，將再度在市場上引起熱潮，而喜愛IS之消費者可直接至全台Lexus展示據點，親臨體驗全新IS所欲傳遞之魅惑跑格，亦可上Lexus官方網站(www.lexus.com.tw)查詢新車相關資訊，或洽詢Lexus顧客服務中心(0800-036-036)。
| 車型
| 等級
| 建議售價
| IS 300h
| 豪華版
| 189萬
| 頂級版
| 199萬
| 頂級版 選配電動天窗
| 204萬
| F SPORT版
| 195萬