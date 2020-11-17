校園屢傳憾事！潘文忠提「6大輔導機制」：關懷取代討論

近期有許多大專院校都陸續傳出年輕生命殞落的不幸憾事，根據教育部統計，今（2020）年截至昨日，已有76名各級學校學生輕生死亡案件，意圖自殺的人數更多達1000多人。而為了避免悲劇重演，教育部長潘文忠也發出校安通報，要求各級院校加強「6大輔導機制」，並呼籲大家「關心關愛取代公開轉傳」。

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潘文忠在臉書坦言，對於近日的校園憾事，他內心感到非常悲痛，而在這個時期，教育部除了會盡最大力氣與學校共同努力外，在諮詢專家的專業建議後，也要呼籲民眾，人與人之間，應該「雞婆一點主動關心」，可能只是簡單一個即時問候「吃飽了嗎？」都能夠為我們的周遭創造暖流，如此正面的效應會像漣漪般擴散，更可能在偶然中拉住一位朋友。

潘文忠接著指出，密集的關注討論，恐讓許多在困境中的朋友們備感壓力，甚至相繼模仿，產生維特效應。因此，在這時候，我們可以多一些默默關心或主動關懷，取代公開轉傳討論，相信會大幅減少周邊親友情緒上的負擔。同時，更要落實「不怪罪」文化，當我們身邊有不幸的意外發生時，他的親朋好友、師長、心輔老師可能會有罪惡感或壓力情緒，大家應抱持不怪罪的態度，多給予身邊的伙伴支持陪伴。



▲教育部長潘文忠。（圖／教育部提供）

潘文忠認為，一個人碰到困境時的成因非常複雜，不是單單一個人的力量可以解決。他承諾，教育部會重新盤整，並完善學生輔導三級體制與網絡合作，強化各項軟硬體資源，讓校園更友善。





而針對校園內部輔導機制，教育部日前也發出校安通報，要求各級院校加強下列「6大事項」：





1.依據學生輔導法完備學生輔導三級體制、強化輔導網絡合作，健全校園輔導工作。





2.設置學生求助管道，協助處理有自殺、自傷傾向學生之諮詢服務，使學生可獲得協助之資源。





3.積極推動校園心理健康促進工作，以強化學生身心教育及輔導工作之專業性，營造溫馨而健康的學習環境。





4.擴大補助辦理自殺防治守門人培訓計畫，並將家長納入。





5.提升專業輔導人員處理學生情緒與人際關係困擾、行為控制等問題。





6.落實校園安全檢核、校園安全地圖及相關安全防護機制與措施。（編輯：許苡晴）