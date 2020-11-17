台灣美業奧斯卡TINA金指獎　科大一年級生勇奪美甲冠軍

有台灣美業界奧斯卡之稱的2020第十屆TINA金指獎美業競賽甫落幕，中州科技大學時尚造型與視訊傳播系一年級劉梓綺，參加美甲現場專業組的「自然水晶延長」項目比賽，在眾多參賽者中脫穎而出，勇奪冠軍，今（17）日劉梓綺同學回到學校分享得獎的喜悅，也感謝導師詹益錦的鼓勵指導。

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▲劉梓綺同學(左)榮獲美甲類組冠軍，同學都為她感到高興。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.17）

× ▲劉梓綺同學(左)榮獲美甲類組冠軍，同學都為她感到高興。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.17）

TINA金指獎美業競賽，是由台灣世界美甲藝術協會與全球整體造型交流協會共同舉辦，歷屆競賽邀請來自世界各地的美業界人士參與評審，該項競賽的優秀成績也可申請國際認證，加上有超過百萬的獎金與大獎，吸引來自全國各地包含學生、業界人士共同參與，參賽人數超過千人，該項比賽包括有美甲、美睫、半永久紋繡、彩妝等類組。

美甲競賽的「自然水晶延長」項目有別於一般藝術彩繪美甲組，是要將指尖部分利用專業技術處理成為類似真甲的顏色。這項比賽的評分標準在於監控是否有氣泡？指模延伸出來的直線或微笑線的長度是否一致？指面平整度、指甲尖C型彎度、厚薄度(名片薄度)等等。

劉梓綺說，該項比賽最大的困難點，是人體的指甲利用水晶延長、彩繪處理，選手必須要在薄如蟬翼的水晶上彩繪，同時必須掌握水晶的物理特性，不但要有細膩的功力、高超的技巧，更要能發揮出創意和巧思。

導師詹益錦助理教授表示，劉梓綺能在激烈競爭中脫穎而出，就是因為她擁有豐富的美甲實務經驗，加上在中州科大時尚傳播系專業課程的訓練提升下，讓她在創作上比起其他參賽者的作品更具創意性和實用性。

▲中州科大時尚視傳系劉梓綺同學榮獲第十屆TINA金指獎美業競賽美甲現場專業組「自然水晶延長」項目冠軍。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.17）

× ▲中州科大時尚視傳系劉梓綺同學榮獲第十屆TINA金指獎美業競賽美甲現場專業組「自然水晶延長」項目冠軍。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.17）

劉梓綺謙虛的表示，能夠得到十多位國際評審的肯定非常高興，更感謝一路上協助她的人，特別是老師的專業指導與啟發，只要願意下苦功，細心加上耐心，就會替自己創造無限可能，將來會更堅定在美甲的行業中闖出自己的一片天。