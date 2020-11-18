本田迷真心期待之Honda第11代Civic原型車首亮相！

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Honda本次公布的Civic Prototype訊息，僅發布了幾張外觀照與一張內裝中控台概念照，外觀設計大致延續10代Civic斜背風格，但拉低整體高度與車尾高度，將腰線拉平，帶出Civic一貫的〝輕巧〞感，並以外擴的輪拱強化霸氣，整體來說較前代顯得內斂洗鍊一些，殺氣沒那麼重，但也增添了高級感，並且將依循Honda一向注重的M/M之乘坐空間最大化、機械空間最小化之哲學，融入新技術，創造乘客最大的滿足，另外，藉由A柱位置後挪，加大前擋面積，並將車側後視鏡設在車門上，而非A柱下緣，有效增加前方與測方視野，車室內的視野開闊度也同樣是Honda最為人稱道的特色之一。
座艙內，第11代Civic採用了全新的中控台設計，將所有線條簡潔化，降低駕駛的視覺壓力，並採用全新9吋觸控式螢幕與數位化儀錶板，最大的特色則是中控台中央貫穿的蜂巢狀飾板，同時還融合了空調出風口，別具特色。安全上，將會標配進化版的Honda Sensing 智慧安全主動防護系統，以及全新設計地防護氣囊，搭配ACE車體結構，建構更好地安全防護。
Civic車系是Honda最受歡迎的車款，單是在美國市場，自1973年以來就已售出近1200萬輛Civic，讓他成為過去47年美國三大最暢銷車款之一，2011年以來更是第一批千禧世代消費者購車時的第一選項，且品牌忠誠度極高，即便在SUV等新型態跨界車款備受歡迎的年代，Civic仍舊有亮眼銷售成績；此外，Honda透過北美第一家同時贊助電競聯賽與組成電競團隊的車廠身分，以及與Twitch合作開設Head2Head Twitch遊戲影音串流平台，讓Honda特別受到Z世代族群喜愛，該平台平均每日到訪量達1750萬人次，在電競運動呈現爆炸式成長的趨勢下，快速建立高度品牌認同度，也給予全新Civic最佳的宣傳平台，本次就是透過該平台直播向全球發布全新Civic消息。
全新11代Civic預計在2021年春天才會正式發表，各市場應該會自2021年夏天開始陸續上市販售，並且有極大機會再次回歸台灣市場，但更詳盡訊息都得等到2021年才能知曉了！