Hyundai Grand Starex 搭補助 134.8 萬元起 本月加贈 5 萬公里免費定保

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Hyundai Grand Starex 搭補助 134.8 萬元起 本月加贈 5 萬公里免費定保

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calendar_today2020-11-18 17:25:01

Hyundai Grand Starex 搭補助 134.8 萬元起 本月加贈 5 萬公里免費定保
▲ Hyundai Grand Starex 搭補助 134.8 萬元起 本月加贈 5 萬公里免費定保
政府舊換新補助 5 萬元進入最後倒數計時，Hyundai Grand Starex 再提供加碼，本月底前入主即贈送 5 萬公里免費定期保養優惠，搭配補助只要 134.8 萬元起。
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全新 Hyundai Grand Starex 具有四輪獨立懸吊系統，兼顧操控靈活度與乘坐的舒適性；搭載 2.5 升共軌直噴柴油引擎，動力輸出可達 170ps 馬力、45kg.m 扭力，符合目前最嚴苛的歐規六期排放標準，也符合能源局一級油耗節能標準。
在主被動安全方面，全車系標配 ESC電子車身穩定系統、ABS防鎖死煞車系統、TCS循跡防滑控制系統、EBD電子煞車力道分配系統、雙前座輔助氣囊、光感應自動啟閉頭燈、ISO FIX兒童安全座椅固定裝置、TPMS胎壓偵測系統、車門防撞鋼樑以及倒車雷達系統；旗艦款更增加雙前座側邊氣囊、四路行車視野輔助系統、BSD盲點偵測警示系統、LCA車道變換警示系統、RCTA後方交通警示系統。
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