告別恐懼看牙！一日全口植牙專利　醫：保護人性尊嚴

嘴裡的口腔健康，對於一個人的生活起居有著舉足輕重的影響，而不同年齡層，對應的煩惱與在意程度可說是天差地遠。一般來說，年輕人關注的是牙齒的美觀程度，而中老年人關注的是牙齒老化問題，然而，不論處在人生哪個階段，都有一個共同點，「我們都無法克服看牙的恐懼」。

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看牙恐懼一 真牙越磨越小顆

一口整齊亮白的牙齒，在社交、工作上多有加分，因此年輕人大多選擇能快速改變牙齒外觀的貼片或牙冠套，然而，上述兩種療程，經常遇到美觀與強韌度難以兼顧的困境。悅庭牙醫陳鉉醫師表示，「因為強韌的假牙材質通常不美觀，而接近真牙的材質又不夠強韌」，導致牙醫師需要多磨一點真牙，才能達到病患對外觀的期待。而磨牙的傷害與酸痛感，也是許多人對該療程卻步的原因。





好消息是，現今悅庭牙醫發明的專利技術「萌貝齒雕」，已經能有效解決此問題。「萌貝齒雕」用兩種不同的材料製作假牙，像三明治一樣包覆著真牙，內層選用強度與穩定度極高的瓷；外層選用自然、漂亮的瓷，該設計能讓強度和美觀達到最好的平衡，且能磨較少的牙齒，降低對真牙的傷害。說到磨牙，就要提到悅庭牙醫的另一項專利，「達文西導引式微創咬合重建」。





悅庭牙醫李承翰醫師表示，「達文西導引式微創咬合重建」能透過科技模擬，讓牙醫師預先知道未來重建的牙齒長怎麼樣子，並經由設計過的「導板」協助磨牙，因此磨的一定是最精準的、最少量的。透過該項技術，可以降低醫師的技術性差異並提高效率，當天就能裝上假牙、加速全口重建的過程。對患者來說，此技術對牙齒傷害也比較少，不會造成術後的敏感，甚至不需打麻藥。



▲悅庭牙醫李承翰醫師表示，「達文西導引式微創咬合重建」透過科技模擬，對牙齒傷害比較少，也不會造成術後的敏感（圖／截自影片） 看牙恐懼二 缺牙喪失的人性尊嚴





相較於年輕人對牙齒美觀的重視，年長者面臨的是歲月的侵襲，經年累月的蛀牙、牙周病等因素，都可能導致牙齒的數量漸漸減少，甚至引發後續身體機能的退化。於年長者而言，「牙齒」就是維繫身體機能的重要利器，背後所牽動的影響超乎一般人想像。比如美國生物醫學期刊《Aging》今(2020)年公布研究報告指出，咀嚼能力與年齡漸長所造成的智力衰退有相關聯。因此，讓你我身邊年長者「笑口常開」是為重中之重。





然而，台灣許多長輩們對於重建牙齒，大多抱持著「療程拖很久」、「手術風險較大」、「恢復期較長」等舊觀念，深怕經不起折磨，而選擇了「沉默不言，獨自承受」之苦。事實上，現今口腔醫學已經可以解決上述療程困境。





悅庭牙醫院長曹皓崴指出，過去面對大量、全口缺牙的病患，多以裝戴活動式假牙來解決，但最終只能恢復有限的咀嚼力。而悅庭發明Bio All-X 碧歐適植牙式固定全顎牙橋的技術，透過「全口3D掃描、植牙導板」等數位科技協助，一次植入4到6顆植體，經過專業牙技師設計製作，術後當日就能看見穩定美觀的固定假牙，恢復期短，很快就能品嚐美食佳餚的風味。



▲悅庭牙醫發明Bio All-X 碧歐適植牙式固定全顎牙橋的技術，因為夠精準、夠安全，所以患者不需承受大範圍手術及長時間的重建，讓他們能有一個很好的生活品質。（圖／截自影片）

悅庭牙醫院長曹皓崴表示，該療程「病患只要來診三次」，第一次來全口掃描、第二次來定位，第三次也就是植牙當天，就能完成手術。因為夠精準、夠安全，所以患者不需承受大範圍手術，不需忍受長時間的重建，讓他們有一個很好的生活品質，不是只能吃粥，或打碎的食物來度日，這是一種對人性尊嚴的展現。





拜科技所賜，年長者的口腔機能重建不再處處受限，從開始到結束，一日就能完成療程。不過曹院長也提醒，在正式植牙前，仍得經過專業醫師術前精密口腔斷層掃描評估，替患者量身訂做，並更精密的與牙床做雙重定位。透過專業人士的努力，這些新科技除了讓看牙更有效率、更方便之外，其發明初衷皆在突破患者恐懼看牙的心理障礙，重拾健康與自信，讓看牙變得更加理所當然。