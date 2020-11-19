全新 Škoda Superb 改款上市，年底前 119.9 萬起免費升級智慧頭燈

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全新 Škoda Superb 改款上市，年底前 119.9 萬起免費升級智慧頭燈

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calendar_today2020-11-19 18:25:01

全新 Škoda Superb 改款上市，年底前 119.9 萬起免費升級智慧頭燈
▲ 全新 Škoda Superb 改款上市，年底前 119.9 萬起免費升級智慧頭燈
Škoda Superb 改款新車正式宣布上市。此次的改款主要著重在先進的 Matrix LED 智慧複眼頭燈、CNS 3.0 第三代資訊娛樂系統以及智慧體感電動啟閉尾門等科技上，同時一口氣推出 1.5 TSI、2.0TSI 190hp SportLine、2.0 TSI 272hp、前輪驅動與四輪驅動等高達六種的車型組合。
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Škoda 首次搭配豪華車等級的 Matrix LED 智慧複眼頭燈組，擁有 14 顆 LED 單體，搭配位於擋風玻璃上方的攝影機，精密計算出前方的路況與車況，以最即時的方式調整每一顆 LED 單體的亮度變化，無論是前方車輛或是對向來車的車速如何變化，都能夠藉由這套智慧複眼頭燈科技清楚且即時地調整，避免對前車或來車造成視覺困擾，再搭配角燈以及擁有四顆 LED 的前霧燈，過彎時的光線亮度以及角度也會隨之調整。

當然除了安全外，全 LED 頭燈也擁有外觀精緻、壽命長、抗震以及亮度可隨時調整的優點。Matrix LED 智慧複眼頭燈此次在 Superb 上便已經列入配備清單之中，並於 2020 年 12 月 31 日以前免費升級。而拜擋風玻璃的攝影機之賜，改款新車的 Lane Assist 車道維持及偏移輔助功能也得以更加完善。至於尾燈部分同樣擁有 LED 元素，每側 64 顆 LED 燈組不僅在辨識度上更加提升，於 Leaving Home/ Coming Home 的燈光展演功能部分更展現出如呼吸般的順暢啟閉，加上動態序列式方向燈。

Škoda Taiwan 這次特地端出三種引擎動力、三種底盤設定、兩種傳動模式以及兩種車身型態等，共計六種選項。以引擎動力而言，全新的 1.5 TSI 引擎具備 ACT 汽缸歇止裝置，提供 150 匹最大動力；進階版的 2.0 TSI 則有 190 匹與 272 匹兩種動力， 190 匹馬力搭配 SportLine 車款，屬於運動化底盤，底盤高度和 1.5 TSI 車型相比降低 1.5cm，內裝亦配合三輻式跑車平把式方向盤以及桶型座椅。這具 2.0 TSI 引擎還配備 B 循環模式，此種優化的循環燃燒模式乃透過可變汽門正時系統縮短進氣時間，降低壓縮比，以減少燃油消耗，適用於定速巡航以及下坡行駛，但在引擎高負荷狀態時，又可回復成一般內燃機狀態，提供充足的動力。至於 272 匹動力的 2.0 TSI 車款則為最頂旗艦規格，採取四輪傳動模式（第五代 Haldex 系統），並搭配 DCC 電子可調懸吊系統底盤。在最高旗艦部分，房車車型為 L&K 豪華精緻；Combi 旅行車型則為 SportLine 升級版的 SportPlus 最佳性能操控設定。

然而，無論是哪一種規格，搭載 MQB 底盤的 SUPERB 在安全方面皆屬最高等級：9 顆氣囊、全速域 ACC、Front Assist 後方來車警示系統、MKB 二次碰撞預煞系統，皆納入全車系標準配備之列。

此次 Superb 改款新車不僅在頭燈科技上面大幅提升，針對螢幕主機也同樣升級至 CNS3.0 第三代資訊娛樂系統。這套系統除了增加原廠導航系統之外，Škoda Taiwan 也特地規劃與台灣市場相符的真人語音，讓車主在使用這部主機時備感親切。第三代資訊娛樂系統將螢幕擴大至 9.2 吋，採用全繁體中文介面，除此之外，尚擁有「手勢滑移」、「自訂首頁」以及「自訂我的最愛」等功能，堪稱是目前同級車唯一具備。與智慧型手機相同的直覺操作設計，讓消費者可以擺脫傳統的旋鈕，亦成為 Superb 這款最新旗艦的一大特色。車主還可選配數位儀表（選配價新台幣三萬元），在駕駛艙儀表板上同步接收導航等各項資訊。

Superb 改款新車的內裝設計在排檔區與中控台都採用高質感的類 3D 飾板；有 10 色可選的內裝氛圍燈自中控台延伸至前後門把。此次並因應科技風潮新增 Type-C 以及 Type-A 充電插槽各一，滿足現代人為自己 3C 產品充電需求。方向盤設計也依車型區分為：懸浮式飛梭滾輪多功能方向盤與 SportLine 車型專屬的三幅式跑車平把方向盤。 座椅部分同樣區隔出舒適豪華型的黑色真皮座椅（頂規的 L&K 車型為棕色/黑色雙色）、SportLine 與頂規的 SportPlus 則為黑色 Alcantara 真皮滾白縫線的專屬雙前座跑車座椅。無論哪種車型雙前座都具備座八向電動調整功能；SportLine 與頂規的 SportPlus 右前座亦具備三組記憶模式；非 SportLine 車型則因為搭配後座電動調整前乘客座裝置，所以無法搭配右前座椅記憶模式，以免造成設定上的衝突。不過在 2.0 TSI 以上的車款都加入雙前座電熱功能。

Superb 改款新車在車尾橫貫行李箱蓋的飾條上加上 Škoda 英文字母，搭配全 LED 尾燈組。首次搭載智慧體感電動啟閉尾門，讓習慣手上大包小包的消費者開行李廂時不再手忙腳亂，它同時具備開啟高度設定及防夾功能，可以針對停車位高度進行設定也避免誤觸時的危險。在開啟行李廂時，車內蓋板會同時內縮，讓車主放置物品更為輕鬆；除了折疊式掛勾以及可固定物品的折疊式魔鬼氈等聰明巧思設計外，Combi 旅行車款還設計了附收納盒的行李廂多層活動式地板。

車型

售價 (新台幣萬元)

1.5 TSI

2.0 TSI SportLine

2.0 TSI L&K

2.0 TSI SportPlus

Limo 房車

建議售價

122.9

149.9

169.9

NA

上市優惠價

119.9

146.9

166.9

Combi 旅行車

建議售價

132.9

159.9

NA

172.9

上市優惠價

129.9

156.9

169.9

*上市優惠價有效期間至 2020 年 12 月 31 日止。
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