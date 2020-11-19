▲ 全新 Škoda Superb 改款上市，年底前 119.9 萬起免費升級智慧頭燈

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Škoda 首次搭配豪華車等級的 Matrix LED 智慧複眼頭燈組，擁有 14 顆 LED 單體，搭配位於擋風玻璃上方的攝影機，精密計算出前方的路況與車況，以最即時的方式調整每一顆 LED 單體的亮度變化，無論是前方車輛或是對向來車的車速如何變化，都能夠藉由這套智慧複眼頭燈科技清楚且即時地調整，避免對前車或來車造成視覺困擾，再搭配角燈以及擁有四顆 LED 的前霧燈，過彎時的光線亮度以及角度也會隨之調整。

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當然除了安全外，全 LED 頭燈也擁有外觀精緻、壽命長、抗震以及亮度可隨時調整的優點。Matrix LED 智慧複眼頭燈此次在 Superb 上便已經列入配備清單之中，並於 2020 年 12 月 31 日以前免費升級。而拜擋風玻璃的攝影機之賜，改款新車的 Lane Assist 車道維持及偏移輔助功能也得以更加完善。至於尾燈部分同樣擁有 LED 元素，每側 64 顆 LED 燈組不僅在辨識度上更加提升，於 Leaving Home/ Coming Home 的燈光展演功能部分更展現出如呼吸般的順暢啟閉，加上動態序列式方向燈。





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