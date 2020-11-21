影／二林蕎麥花海彷彿下雪　雪白花毯鋪滿大地

「2020二林蕎麥文化季」系列活動，食光饗宴活動今（21）日下午在香田國小附近稻田登場，活動由專業的鋼琴及小提琴老師演奏優美音樂揭開序幕，副縣長洪榮章和二林鎮長蔡詩傑等人一起製作越光蕎麥手作飯糰等，推廣在地優質農特產。

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▲現正值二林蕎麥花海紛飛似雪景的時節，鎮公所大力推動二林蕎麥麵文化。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.21）

× ▲現正值二林蕎麥花海紛飛似雪景的時節，鎮公所大力推動二林蕎麥麵文化。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.21）

洪榮章表示，歡迎大家前來參與這次的活動，二林鎮公所行銷很有創意，彰化縣是農業大縣，縣府目前正積極以「彰化優先」品牌打團體戰，只要符合三章一Q檢驗標準，就可掛上「彰化優先」品牌，並可以在網路、電商等各大通路行銷，不僅增加在地農民收入，要把「彰化優鮮」的農特產品行銷到台灣各地，甚至全世界。

▲「2020二林蕎麥文化季」系列活動，食光饗宴活動在香田國小附近稻田登場。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.21）

× ▲「2020二林蕎麥文化季」系列活動，食光饗宴活動在香田國小附近稻田登場。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.21）

洪榮章說，食光饗宴有別於往年辦理感恩季焢窯活動，強調二林鎮為台灣越光米和蕎麥的故鄉，近年為推廣國產米食及雜糧、地產地銷、發展多元行銷，特舉辦產地食農體驗活動，結合米糧美食，在蕎麥花海體驗食農生活，富有教育意義及推廣效益。

▲ 2020二林蕎麥文化季熱鬧登場，蕎麥花正盛開，雪白一片有如覆蓋一層白雪，一眼望去繁星點點相當夢幻迷人，這也是二林鎮季節限定美景。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.21）

× ▲ 2020二林蕎麥文化季熱鬧登場，蕎麥花正盛開，雪白一片有如覆蓋一層白雪，一眼望去繁星點點相當夢幻迷人，這也是二林鎮季節限定美景。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.21）

蔡詩傑指出，欣賞蕎麥花海不必跑到日本去，二林鎮是台灣蕎麥生產重鎮，且推廣最為積極，這次活動希望讓大家不只愛吃蕎麥，也能看到蕎麥文化的魅力，目前因疫情雖難以出國，希望藉由這一系列活動也能推動旅遊，吸引大家來二林體會台灣的美。

▲「2020二林蕎麥文化季」系列活動，在蕎麥花海體驗食農生活，富有教育意義及推廣效益。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.21）

× ▲「2020二林蕎麥文化季」系列活動，在蕎麥花海體驗食農生活，富有教育意義及推廣效益。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.21）

首場食光饗宴今（21）日下午在二林香田國小南側舉辦，內容包含溝頭社區快樂舞蹈班及舞夢精靈舞蹈班的精彩舞蹈表演，現場邀請產銷班擺設攤位，藉此推廣健康好吃的蕎麥、小麥、薏仁及花生等優質國產雜糧。

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活動中邀請美食教室首席講師、臉書專頁及社團知名的「自炊食代」極光老師，帶領長官嘉賓一同製作越光蕎麥手作飯糰，並擔任亮點美食的講解；另提供給受邀貴賓的美味餐點由家政班協助製作，食材以國產雜糧為主角，其中蕎麥麵佐芝麻醬、蕎麥小饅頭及蕎麥薏仁甜湯更是別具特色。