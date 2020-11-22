青年局「玩具總動員」寓教於樂　二手玩具再利用惜物環保

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青年局「玩具總動員」寓教於樂　二手玩具再利用惜物環保

記者陳美嘉／高雄報導

calendar_today2020-11-22 10:35:13

▲青年局志工前往忠孝國小的玩具物藏館，不僅幫忙整理二手玩具，還利用二手玩具設計一系列闖關活動。（圖／高市青年局提供）
▲青年局志工前往忠孝國小的玩具物藏館，不僅幫忙整理二手玩具，還利用二手玩具設計一系列闖關活動。（圖／高市青年局提供）

高市青年局第一次百人志願服務活動，21日前往忠孝國小的玩具物藏館，志工們不僅幫忙整理二手玩具，還利用二手玩具設計一系列闖關活動，青年局局長張以理表示，「玩具總動員，背包傳愛」讓志工從環保及教育出發，認知「責任消費與生產」的國際議題，傳遞「從玩具中學習永續發展」信念。

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▲ 所有闖關遊戲皆由國際志工於課堂中規劃設計，並以聯合國永續發展目標（SDGs）為發想。（圖／高市青年局提供）
青年局60位國際志工經過40小時培訓課程，21日前往忠孝國小，學員分組進行玩具消毒及分類，並找尋適合的玩具開始佈置闖關試玩區。所有闖關遊戲皆由國際志工於課堂中規劃設計，並以聯合國永續發展目標（SDGs）為發想，包含「SDGs講解區」、「益智區」、「角色扮演區」、「故事區」、「資源再生角」及「桌遊角」等。
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▲ 所有闖關遊戲皆由國際志工於課堂中規劃設計，並以聯合國永續發展目標（SDGs）為發想。（圖／高市青年局提供）
「SDGs講解區」簡單說明聯合國永續發展目標，另設置「益智區」讓孩子們能按照指引，連結永續發展目標的內容；「故事區」提供17個目標卡片由學童抽出，並接龍串連成小故事；「桌遊角」則讓小朋友分組，在志工帶領下以遊戲方式了解SDGs，活動也特別邀請忠孝國小40位小小志工來試玩，小小志工們一致表示，闖關遊戲非常好玩，希望青年局國際志工們能夠再來學校帶遊戲。

青年局局長張以理表示，這次「玩具總動員」的志願服務活動以弱勢關懷、環境保護、國際議題為主軸，12月13日還將前往南區兒童之家，設置玩具闖關活動，期待以玩具作為志工與兒童的橋樑，透過國際志工的服務，將國際議題深化兒童世代。

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