青年局「玩具總動員」寓教於樂　二手玩具再利用惜物環保

高市青年局第一次百人志願服務活動，21日前往忠孝國小的玩具物藏館，志工們不僅幫忙整理二手玩具，還利用二手玩具設計一系列闖關活動，青年局局長張以理表示，「玩具總動員，背包傳愛」讓志工從環保及教育出發，認知「責任消費與生產」的國際議題，傳遞「從玩具中學習永續發展」信念。
青年局局長張以理表示，這次「玩具總動員」的志願服務活動以弱勢關懷、環境保護、國際議題為主軸，12月13日還將前往南區兒童之家，設置玩具闖關活動，期待以玩具作為志工與兒童的橋樑，透過國際志工的服務，將國際議題深化兒童世代。
記者陳美嘉／高雄報導
2020-11-22 10:35:13
高市青年局第一次百人志願服務活動，21日前往忠孝國小的玩具物藏館，志工們不僅幫忙整理二手玩具，還利用二手玩具設計一系列闖關活動，青年局局長張以理表示，「玩具總動員，背包傳愛」讓志工從環保及教育出發，認知「責任消費與生產」的國際議題，傳遞「從玩具中學習永續發展」信念。
青年局局長張以理表示，這次「玩具總動員」的志願服務活動以弱勢關懷、環境保護、國際議題為主軸，12月13日還將前往南區兒童之家，設置玩具闖關活動，期待以玩具作為志工與兒童的橋樑，透過國際志工的服務，將國際議題深化兒童世代。