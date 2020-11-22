青年局「玩具總動員」寓教於樂　二手玩具再利用惜物環保

高市青年局第一次百人志願服務活動，21日前往忠孝國小的玩具物藏館，志工們不僅幫忙整理二手玩具，還利用二手玩具設計一系列闖關活動，青年局局長張以理表示，「玩具總動員，背包傳愛」讓志工從環保及教育出發，認知「責任消費與生產」的國際議題，傳遞「從玩具中學習永續發展」信念。

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▲ 所有闖關遊戲皆由國際志工於課堂中規劃設計，並以聯合國永續發展目標（SDGs）為發想。（圖／高市青年局提供）

× ▲ 所有闖關遊戲皆由國際志工於課堂中規劃設計，並以聯合國永續發展目標（SDGs）為發想。（圖／高市青年局提供）

▲ 所有闖關遊戲皆由國際志工於課堂中規劃設計，並以聯合國永續發展目標（SDGs）為發想。（圖／高市青年局提供）

× ▲ 所有闖關遊戲皆由國際志工於課堂中規劃設計，並以聯合國永續發展目標（SDGs）為發想。（圖／高市青年局提供）

青年局局長張以理表示，這次「玩具總動員」的志願服務活動以弱勢關懷、環境保護、國際議題為主軸，12月13日還將前往南區兒童之家，設置玩具闖關活動，期待以玩具作為志工與兒童的橋樑，透過國際志工的服務，將國際議題深化兒童世代。