棋王爭霸戰　原民圖騰現身棋盤

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為了體現本土文化、在地特色與母語教育的多元課程價值，朝興國小輔導室主任陳欣佑、張喬迪和張嘉錄老師在五年忠班實施協同教學，結合雷雕科技，揉合傳統與現代的元素，擘畫一系列的特色課程；課程的主軸是「將棋桌遊」，首先從社會課的原住民單元為起點，由喬迪老師介紹原住民的動物圖騰緣由及意涵，深化對本土的文化情懷，並能夠體悟環境保護和生態永續的重要性。
陳欣佑表示，融入藝文領域的藝術欣賞與創作設計，透過孩子的原創再現，手繪桌遊手牌圖騰，結合資訊課程進行雷雕，讓孩子拿著自己設計的手牌進行對弈，一較高下，看誰是班上最棒的棋王冠亞軍。
課程的評量分為三階段，首先是對原住民圖騰的知識層面的知識建構，其次是對弈前，學生必須取得參賽權，也就是每個人都要在第四節課前完成手牌雷雕科技產出，唯有收服屬於自己的圖騰動物，才有機會進初賽，沒有屬於自己的作品者，喪失參賽權，為此各個學生卯足全力畫出最棒的圖騰手稿，令人驚豔。
陳欣佑指出，第三階段的評量，就是對弈，這考驗的就是思維運算和邏輯能力，附加的潛在價值是透過益智遊戲，在讀書之餘紓解壓力並活絡腦細胞，因此在最後一個禮拜，下課時教室的學習角，擠滿了練習對弈的選手，紛紛帶著屬於自己的一副將棋，跟同學一決雌雄，看哪一族的動物才是真正的圖騰王。
陳欣佑說，這次協同教學的課程規劃，是一個寓教於樂的過程，孩子從中學習到的，包括對原住民文化的初探與認識、對多元文化的尊重與包容、對雷雕科技的嘗試與體驗等等，在頒發棋王獎牌的那一刻，全班的孩子都是贏家，因為，最重要的是每個孩子在這個過程中或多或少都學習成長了。