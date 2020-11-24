棋王爭霸戰　原民圖騰現身棋盤

棋盤不再是冰冷、單調，彰化縣社頭鄉朝興國小五年級學童把原住民圖騰利用現代雷雕科技，烙印在棋盤上，在班級棋王爭霸戰正式露相，經過一番廝殺後由允強、浩睿、吏炘三人奪得冠亞季軍，棋盤上的原住民圖騰將在地特色與母語教育的多元課程做出最完美的詮釋。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朝興國小五年級學童把原住民圖騰利用現代雷雕科技，烙印在棋盤上。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.24）

× ▲朝興國小五年級學童把原住民圖騰利用現代雷雕科技，烙印在棋盤上。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.24）

為了體現本土文化、在地特色與母語教育的多元課程價值，朝興國小輔導室主任陳欣佑、張喬迪和張嘉錄老師在五年忠班實施協同教學，結合雷雕科技，揉合傳統與現代的元素，擘畫一系列的特色課程；課程的主軸是「將棋桌遊」，首先從社會課的原住民單元為起點，由喬迪老師介紹原住民的動物圖騰緣由及意涵，深化對本土的文化情懷，並能夠體悟環境保護和生態永續的重要性。

陳欣佑表示，融入藝文領域的藝術欣賞與創作設計，透過孩子的原創再現，手繪桌遊手牌圖騰，結合資訊課程進行雷雕，讓孩子拿著自己設計的手牌進行對弈，一較高下，看誰是班上最棒的棋王冠亞軍。

▲朝興國小辦理2020第一屆棋王爭霸戰。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.24）

× ▲朝興國小辦理2020第一屆棋王爭霸戰。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.24）

課程的評量分為三階段，首先是對原住民圖騰的知識層面的知識建構，其次是對弈前，學生必須取得參賽權，也就是每個人都要在第四節課前完成手牌雷雕科技產出，唯有收服屬於自己的圖騰動物，才有機會進初賽，沒有屬於自己的作品者，喪失參賽權，為此各個學生卯足全力畫出最棒的圖騰手稿，令人驚豔。

陳欣佑指出，第三階段的評量，就是對弈，這考驗的就是思維運算和邏輯能力，附加的潛在價值是透過益智遊戲，在讀書之餘紓解壓力並活絡腦細胞，因此在最後一個禮拜，下課時教室的學習角，擠滿了練習對弈的選手，紛紛帶著屬於自己的一副將棋，跟同學一決雌雄，看哪一族的動物才是真正的圖騰王。

▲老師介紹原住民的動物圖騰緣由及意涵，深化對本土的文化情懷。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.24）

× ▲老師介紹原住民的動物圖騰緣由及意涵，深化對本土的文化情懷。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.24）

陳欣佑說，這次協同教學的課程規劃，是一個寓教於樂的過程，孩子從中學習到的，包括對原住民文化的初探與認識、對多元文化的尊重與包容、對雷雕科技的嘗試與體驗等等，在頒發棋王獎牌的那一刻，全班的孩子都是贏家，因為，最重要的是每個孩子在這個過程中或多或少都學習成長了。