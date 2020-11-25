接替Jazz〈Fit〉車系於部分市場戰略地位，Honda City Hatchback於泰國正式上市！

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City Hatchback外型延續City Sedan基礎設計風格，仍採飛翼式水箱護罩飾板搭配全新的LED頭燈組〈高規車型上配有全 LED 矩陣式頭燈〉，搭配圓潤車尾設計，呈現符合大眾用車的簡潔線條，外擴式前後保桿，則是增添了運動氣息。依照車型不同則有亮銀與燻黑式樣鋁圈做搭配。為強化隔音，Honda採用聚氨酯噴塗泡沫絕緣材料，並強化引擎蓋下隔音材質，讓整體NVH車內寧靜空間更加優異。
進入車內，中控台以8吋觸控螢幕為中心，搭配垂直空調出風口與梯字型操作介面設計，簡化所有線條，視覺上更為輕鬆，此外，恆溫空調操作介面改回傳統三環旋鈕式，操作上較為直覺好上手，中央主機亦提供Apple CarPlay/Android Auto 手機連結功能，高規的RS車型，還採用紅/黑座椅，與導入紅色縫線與金屬踏板等運動化部品。
值得一提的是City Hatchback同樣配有Honda驕傲地Ultra Seat（ULTR）多元變化座椅設計，配合後座椅背6：4分離傾倒、後座椅墊掀起與前座座椅椅背後傾等功能，可變化出Utility Mode、Long Mode、Tall Mode、Refresh Mode四種座椅變化模式，無論是乘客休憩與載物都十分便利。
動力系統部分搭載全新1.0L VTEC Turbo渦輪增壓三汽缸引擎，搭配 CVT 無段變速系統，具備122ps最大馬力以及 173 Nm最大扭力。安全配備部分則，配置VSA電子車輛穩定系統、HAS斜坡起步輔助系統與六氣囊、倒車影像輔助等系統。
全新City Hatchback在泰國共有三個版本，價格分別為：RS型749,000泰銖、SV車型675,000泰銖與Model S +車型599,000泰銖；若以Honda目前於各地區市場的布局規畫，未來台灣市場是會導入新一代Fit，還是City Hatchback得視原廠評估而定，但以目前兩款車的設定以及參考City Hatchback產地直銷的價格設定，City Hatchback引進台灣以此配備、價格可能競爭力會有所不足，勢必還是引進新一代Fit較為妥當。