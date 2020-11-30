▲ Suzuki Swift 升級輕油電、ACC 預售 72 萬起

動力方面，Swift 導入輕油電科技，結合 ISG整合式啟動發電機與鋰離子電池的 SHVS智能混合動力車，經減速時回充電能，自動重啟時不僅可降低振動噪音，更可提供充沛的動力輔助，創造更輕快節能的操駕感受。
智能安全科技
此外，Swift 全面導入 Suzuki Safety Support
Swift 12 月 1 日預售，預訂享好禮
自 12 月 01 日起接受預訂 Swift，預售價為：單色 720,000 元；雙色 730,000 元。正式上市前預訂可享限量好禮二選一，12 月 31 日前交車還有 Swift 專屬限量帽 T。同一時間展開全台展間巡迴快閃活動，歡迎前往全台經銷商與展售據點。
Swift 全台巡迴快閃時間
|12/1
|高雄所
|高雄市鼓山區中華一路319號
|12/2~12/3
|民族所
|高雄市三民區民族一路400號
|12/5~12/6
|南台車展(SUZUKI展區)
|臺南市永康區南台街1號
|12/7~12/8
|員林所
|彰化縣大村鄉中山路二段8號
|12/9~12/10
|南台中所
|台中市南區文心南路713號
|12/12~12/13
|新竹所
|新竹市東區中華路一段145號
|12/14~12/15
|桃園所
|桃園市桃園區大興西路二段137號
|12/16~12/17
|中和所
|新北市中和區中正路911號
|12/18~12/19
|台北民族所
|台北市中山區民族東路97之1號
|12/20~12/21
|南港所
|台北市南港區忠孝東路六段101號
- 2020 年 12月 01 日起至 2020 年 12 月 24 日止（下稱「活動期間」），參加人購買THE NEW SWIFT需於活動期間建立訂單，並於12月31日前領牌，可參加好禮二選一活動，獲贈「ReFa CARAT美顏按摩棒」乙支(市價NT$7,500)或「SWIFT專屬迎賓門檻飾板」及「運動風擾流尾翼」乙組(市價NT$9,000)，並可獲得SWIFT專屬限量帽T乙件(市價NT$1,280)。本專案不得與其他折扣、優惠或活動併同使用。