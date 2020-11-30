Suzuki Swift 升級輕油電、ACC 預售 72 萬起

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Suzuki Swift 升級輕油電、ACC 預售 72 萬起

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calendar_today2020-11-30 20:55:01

Suzuki Swift 升級輕油電、ACC 預售 72 萬起
▲ Suzuki Swift 升級輕油電、ACC 預售 72 萬起
Suzuki 都會小車 Swift 搭載輕油電科技以及 Suzuki Safety Support 的安全升級，預售 12 月 1 日準時起跑。
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Swift 內裝採運動化環艙設計，整合式行車資訊顯示幕的雙環跑格儀表板，為日系美學注入熱血因子，同時配備支援 Apple CarPlay® 及 Android Auto 的多功能觸控式螢幕。
輕油電
動力方面，Swift 導入輕油電科技，結合 ISG整合式啟動發電機與鋰離子電池的 SHVS智能混合動力車，經減速時回充電能，自動重啟時不僅可降低振動噪音，更可提供充沛的動力輔助，創造更輕快節能的操駕感受。

智能安全科技
此外，Swift 全面導入 Suzuki Safety Support，搭載 ACC主動式車距巡航系統、DSBS雙感知器煞車輔助系統、BSM車側盲點偵測系統、ESS緊急煞車訊號警示、HBA遠光燈輔助系統、LDWS車道偏離警示、RCTA後方車側警示，以及 Weaving alert 駕駛疲勞警示等八大項主動式安全配備。

Swift 12 1 日預售，預訂享好禮

自 12 月 01 日起接受預訂 Swift，預售價為：單色 720,000 元；雙色 730,000 元。正式上市前預訂可享限量好禮二選一，12 月 31 日前交車還有 Swift 專屬限量帽 T。同一時間展開全台展間巡迴快閃活動，歡迎前往全台經銷商與展售據點。

Swift 全台巡迴快閃時間

12/1

高雄所

高雄市鼓山區中華一路319號

12/2~12/3

民族所

高雄市三民區民族一路400號

12/5~12/6

南台車展(SUZUKI展區)

臺南市永康區南台街1號

12/7~12/8

員林所

彰化縣大村鄉中山路二段8號

12/9~12/10

南台中所

台中市南區文心南路713號

12/12~12/13

新竹所

新竹市東區中華路一段145號

12/14~12/15

桃園所

桃園市桃園區大興西路二段137號

12/16~12/17

中和所

新北市中和區中正路911號

12/18~12/19

台北民族所

台北市中山區民族東路97之1號

12/20~12/21

南港所

台北市南港區忠孝東路六段101號

 
  1. 2020 年 12月 01 日起至 2020 年 12 月 24 日止（下稱「活動期間」），參加人購買THE NEW SWIFT需於活動期間建立訂單，並於12月31日前領牌，可參加好禮二選一活動，獲贈「ReFa CARAT美顏按摩棒」乙支(市價NT$7,500)或「SWIFT專屬迎賓門檻飾板」及「運動風擾流尾翼」乙組(市價NT$9,000)，並可獲得SWIFT專屬限量帽T乙件(市價NT$1,280)。本專案不得與其他折扣、優惠或活動併同使用。
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