選擇困難T牌鐵粉看過來！後Corolla Cross時代家用Toyota究竟該怎麼選？(引言)

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

選擇困難T牌鐵粉看過來！後Corolla Cross時代家用Toyota究竟該怎麼選？(引言)

Carture 車勢文化

calendar_today2020-12-01 15:55:30

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
截至2020年11月，Toyota仍以27.5%的市佔率，毫無懸念持續蟬聯台灣車市霸主寶座，但與早前不一樣，就在不久前的10月份，Toyota旗下新增了Corolla Cross這款既叫好又叫座的超重量級新車，這下可好，非Toyota不買的鐵粉絕對更加選擇困難，怎麼辦？或許先看完【CARTURE 車勢文化】一系列專題報導後，再走進展示中心賞車也不遲！
我是廣告 請繼續往下閱讀
一直以來，由和泰所代理的Toyota便以Corolla Altis與RAV4二本柱撐起品牌半邊天，合理，一個國產一個進口，一個房車一個SUV，一個70萬元級一個90萬元級，加上強而有力的品牌形象與售服優勢，兩強聯手，輕而易舉囊括幾乎整個最火熱的國民車價位區間帶。
而這樣的景況延續至今年似乎更顯熱烈，至甫結束的11月止，RAV4以30,056輛的累積成績，略勝過Corolla Altis的27,428輛，也就是說平均而言，這兩款車都擁有月銷兩、三千輛的實力，不過也在10月份，原本由Corolla Altis與RAV4所組成的領先集團竟同時彎中被超車，甚至到11月幅度還被持續拉開，誰有這能耐？當然正是新發表的自家小老弟Corolla Cross。

Corolla Cross的可怕之處，先前產品面講得多了，這邊就從銷售面談起，10月12日發表，至月底Corolla Cross旋即掛出3,521輛的「壯觀」成績，力壓老前輩Corolla Altis的1,832輛與RAV4的1,909輛，而到了11月原以為絢爛可能終歸平淡，數字一出哇哇不得了，這個月Corolla Cross更以5,319輛狂勝Corolla Altis的1,868輛與RAV4的2,164輛，並以累計8,840輛的成績，上市短短一個半月就超越了一整年Honda HR-V的7,349輛而緊追在Ford Focus掀背(8,943輛)與Kuga(10,134輛)之後！

Corolla Cross上市短短一個半月便取得足以名列年度前十的8,840輛成績，瞬時成為台灣車壇的超級巨星！
Corolla Cross上市短短一個半月便取得足以名列年度前十的8,840輛成績，瞬時成為台灣車壇的超級巨星！
看著Corolla Cross勢如破竹的表現，此刻心中的疑問終將再度浮現 — 究竟消費者走入Toyota的展示中心後，無論原本抱定什麼樣的主意，當看見售價由76.5～98.5萬元的Corolla Cross擺在最顯眼的位置，對比69.8～90.5萬元的Corolla Altis會有如何程度的糾結？而在一旁招手要價95.9～128.9萬元的RAV4，是否又更具吸引力？

更別說還有始終讓我們怦然心動，將空間最大化且還備有七人座選項，訂價64.9～89.9萬元的Sienta，其實也幾乎完全重疊於這個價位帶之中，亦即只要是一般家庭消費者想選購Toyota，現下必定得面臨這樣CUV、Sedan、SUV與MPV擇一的難題吧？

CUV設定的Corolla Cross，訂價76.5～98.5萬元。
CUV設定的Corolla Cross，訂價76.5～98.5萬元。
房車設定的Corolla Altis，訂價69.8～90.5萬元。
房車設定的Corolla Altis，訂價69.8～90.5萬元。
SUV設定的RAV4，訂價95.9～128.9萬元。
SUV設定的RAV4，訂價95.9～128.9萬元。
Mini MPV設定的Sienta，訂價64.9～89.9萬元。
Mini MPV設定的Sienta，訂價64.9～89.9萬元。
而這，正是【CARTURE 車勢文化】這系列前所未有評測報導出現的原因。

 

未完，請見後續系列實測報導...

 
關鍵字

    延伸閱讀

    我是廣告 請繼續往下閱讀

    NOW民調中心

    牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

    牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

    繼續作答
    2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

    2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

    繼續作答
    長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

    長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

    繼續作答
    我是廣告 請繼續往下閱讀
    campaign即時
    推薦閱讀