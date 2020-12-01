選擇困難T牌鐵粉看過來！後Corolla Cross時代家用Toyota究竟該怎麼選？(引言)

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一直以來，由和泰所代理的Toyota便以Corolla Altis與RAV4二本柱撐起品牌半邊天，合理，一個國產一個進口，一個房車一個SUV，一個70萬元級一個90萬元級，加上強而有力的品牌形象與售服優勢，兩強聯手，輕而易舉囊括幾乎整個最火熱的國民車價位區間帶。
而這樣的景況延續至今年似乎更顯熱烈，至甫結束的11月止，RAV4以30,056輛的累積成績，略勝過Corolla Altis的27,428輛，也就是說平均而言，這兩款車都擁有月銷兩、三千輛的實力，不過也在10月份，原本由Corolla Altis與RAV4所組成的領先集團竟同時彎中被超車，甚至到11月幅度還被持續拉開，誰有這能耐？當然正是新發表的自家小老弟Corolla Cross。
Corolla Cross的可怕之處，先前產品面講得多了，這邊就從銷售面談起，10月12日發表，至月底Corolla Cross旋即掛出3,521輛的「壯觀」成績，力壓老前輩Corolla Altis的1,832輛與RAV4的1,909輛，而到了11月原以為絢爛可能終歸平淡，數字一出哇哇不得了，這個月Corolla Cross更以5,319輛狂勝Corolla Altis的1,868輛與RAV4的2,164輛，並以累計8,840輛的成績，上市短短一個半月就超越了一整年Honda HR-V的7,349輛而緊追在Ford Focus掀背(8,943輛)與Kuga(10,134輛)之後！
看著Corolla Cross勢如破竹的表現，此刻心中的疑問終將再度浮現 — 究竟消費者走入Toyota的展示中心後，無論原本抱定什麼樣的主意，當看見售價由76.5～98.5萬元的Corolla Cross擺在最顯眼的位置，對比69.8～90.5萬元的Corolla Altis會有如何程度的糾結？而在一旁招手要價95.9～128.9萬元的RAV4，是否又更具吸引力？
更別說還有始終讓我們怦然心動，將空間最大化且還備有七人座選項，訂價64.9～89.9萬元的Sienta，其實也幾乎完全重疊於這個價位帶之中，亦即只要是一般家庭消費者想選購Toyota，現下必定得面臨這樣CUV、Sedan、SUV與MPV擇一的難題吧？
而這，正是【CARTURE 車勢文化】這系列前所未有評測報導出現的原因。