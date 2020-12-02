哪類玩家最聰明？殘酷排名出爐：用iPhone的智商比安卓低
哪類玩家最聰明？殘酷排名出爐：用iPhone的智商比安卓低
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-02 22:02:24
沒有人願意被認為比較笨，因此關於智商的調查報告總是很敏感。而經營線上賭場的「Royal Panda」日前對1001位玩家進行智商測驗，再根據受訪者玩的遊戲、用的手機、遊戲主機類型等等進行分類，最後發現玩手遊的玩家平均智商最低，而根據使用不同手機區分的話，iOS玩家又比Android玩家低。
這份來自「Royal Panda」的調查報告請來專家設計了語言能力、數理能力、邏輯推理、視覺推理等4項測試，最終可以獲得受測者的智商。而在不同的遊戲主機玩家中，PC玩家的智商最高、達到112.3；再來是Play Station玩家、達到110.7；然後是Xbox玩家，有103.8；而手遊玩家敬陪末座，只有99.4。更受到關注的是，根據使用的手機系統區分，iOS用戶的智商是102.1，低於Android用戶的110.3。不過果粉也別太擔心，若是從電腦系統來看，Windows用戶的智商是106.7，而使用Mac的智商則是108.2，扳回一城。另外調查還發現，女性玩家平均智商108.4比男性的102.3高，而根據喜愛的遊戲分類的話，戰略遊戲《彩虹六號：圍攻行動》的玩家平均智商達到120.3，是所有玩家中最高的，而《憤怒鳥》的玩家平均智商95.8，則是最低。（編輯：倪浩軒）