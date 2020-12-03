▲ Land Rover 21 年式 Range Rover Evoque 與 Discovery Sport 科技升級 205 萬起

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Range Rover Evoque 全新 2021 年式車系編成
Range Rover Evoque 全新 2021 年式車系編成包含 P200 R-Dynamic S / P250 SE / P250 R-Dynamic SE三款車型，全數搭載 Ingenium 2.0L 四缸渦輪增壓汽油引擎與 MHEV 輕油電混合動力系統，搭配 Efficient Driveline 智慧型 AWD 四輪傳動系統與 SportShift Gear Selector 9 前速 ZF 手自排變速系統，分別提供200PS / 320Nm 與 249PS / 365Nm 強悍動力輸出。
Discovery Sport 全新 2021 年式車系編成
全新 2021 年式 Discovery Sport 搭載 Ingenium 2.0L 四缸高效能汽油或柴油渦輪增壓引擎，全數配置 MHEV 輕油電混合動力系統。車系編成包含 D200 SE / P200 SE / P250 R-Dynamic SE 三款車型，動力輸出分別為 204PS / 430Nm (D200)、200PS / 320Nm (P200)、與 249PS / 365Nm (P250)，同樣搭配Efficient Driveline 智慧型 AWD 四輪傳動系統與 SportShift Gear Selector 9 前速 ZF 手自排變速系統，並且升級標配 20 吋五幅式鋁合金輪圈；此外，Discovery Sport 5+2 人座多功能空間選項，能創造高達 24 種彈性配置，結合最大可達 963L（標準 5 人座）的行李廂空間。
全新世代Pivi Pro智慧科技介面進化登場
全新 2021 年式 Range Rover Evoque 與 Discovery Sport 全車系同步升級 Jaguar Land Rover 最新世代 Pivi Pro 智慧科技介面，整合導航、電話、多媒體以及車輛各項控制功能，直覺化操作介面實現如同操作智慧型手機般的體驗。同步導入的 InControl Remote 遠端控制系統，車主僅需利用智慧型手機下載 Land Rover Remote 應用程式，便能即時掌控車輛狀態，並可與愛車進行遠端互動，搭配垂直整合的 e-Call SOS 緊急通報以及 b-Call 道路救援服務，能在遭遇緊急事件時即時通報專屬服務中心，取得最快速妥善的解決方案或相關資訊。
強化 Land Rover 引以為傲的豪華與舒適度，全新 2021 年式 Range Rover Evoque 與 Discovery Sport 全車系標配駕駛座記憶功能，同時換上最新仕樣方向盤，Range Rover Evoque 更將雙區恆溫空調含第二排出風口與調整第二排溫度功能列為標配。
科技配備升級
Range Rover Evoque 與 Discovery Sport 傳承 Land Rover 享譽全球的全地形性能，搭載 Terrain Response 2自動化全地形反應系統與 ATPC全地形行進控制系統，全新 2021 年式車型升級標配 360º 3D環景顯示含 ClearSight對地視野與水深偵測系統，讓車主在面對各種險峻路況時，無論是 360º 車外的環景影像呈現、水深偵測系統的即時提示，或是透視引擎蓋下方廣達 180 度的精準虛擬視角，皆能透過中央觸控螢幕的整合，不僅能從容應對千變萬化的越野地形，更能輕鬆穿越都會狹窄路段與各種障礙。
先進主被動安全科技
全新 2021 年式 Range Rover Evoque 與 Discovery Sport 全車系標配先進的主被動安全防護系統，包含 ACC主動定速含車流排隊功能、AEB自動煞車輔助系統、LKA車道維持輔助系統、BSA盲點偵測輔助系統、Clear Exit乘客下車監視系統、DSC循跡動態穩定控制系統、HDC 陡坡緩降控制與上坡起步輔助系統。
Land Rover 全新 2021 年式 Range Rover Evoque 與 Discovery Sport 全車系即日起開始接單，相關資訊與最新銷售方案，歡迎洽詢 Land Rover 全台展示中心。
|2021年式 Range Rover Evoque
|車型選擇
| 建議售價
|銷售方案
|Range Rover Evoque P200 R-Dynamic S
|220萬元起
|全車系享0負擔6年原廠保養專案*
|Range Rover Evoque P250 SE
|242 萬元起
|Range Rover Evoque P250 R-Dynamic SE
|261 萬元起
|2021年式 Discovery Sport
|車型選擇
| 建議售價
|銷售方案
|Discovery Sport P200 SE
|205萬元起
|全車系享0負擔6年原廠保養專案*
|Discovery Sport D200 SE
|220 萬元起
|Discovery Sport P250 R-Dynamic SE
|238 萬元起