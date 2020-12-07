看楊雅筑唱跳像肢障　男星自信心爆棚：可以當妳老師

《女力報到》演員梁瀚名、羅平、陳謙文、尹彥凱、游小白、王建復、楊雅筑、王上菲、王樂妍、林芷芸將演出「女力報到聖誕愛無限歌舞劇」，日前眾人為了音樂劇齊聚彩排，所有人都是第一次又唱又跳演出音樂劇，被問起誰是「肢障」，大家眼光立刻投向梁瀚名跟楊雅筑。

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▲《女力報到》演員（上排左起）楊雅筑、梁瀚名、陳謙文、王樂妍、羅平、王建復。（下排左起）林芷芸、游小白、王上菲、尹彥凱。（圖 / TVBS提供）

× ▲《女力報到》演員（上排左起）楊雅筑、梁瀚名、陳謙文、王樂妍、羅平、王建復。（下排左起）林芷芸、游小白、王上菲、尹彥凱。（圖 / TVBS提供）

楊雅筑笑說自己雖然演過舞台劇，但也只有一次，好在這回是跟大家一同演出，但為了避免露出破綻，她盡量不讓自己站第一排。深怕自己成為「老鼠屎」的梁瀚名笑說，過去自認歌喉跟舞技都還不錯，直到一次拍攝《女力報到》片尾曲，發現全場只有自己跟大家反方向，所以這次在家會偷偷加緊練習。

曾是偶像團體成員的王樂妍，對於有這樣的機會參與音樂劇演出十分興奮，她說好像回到從前和團體一起練舞的感覺。至於對自己唱跳原本就很有信心的陳謙文，因為看到梁瀚名跟楊雅筑跳舞的狀況，信心大增，笑稱可以充當他們的老師。他也透露自己曾經為了節目練過舞、還教過小朋友，未來希望可以朝唱跳歌手發展，平常去健身房時，都會在跑步機上邊跑邊大聲唱歌，練肺活量。

▲陳謙文（中）笑稱可以當梁瀚名跟楊雅筑的老師。（圖 / TVBS提供）

× ▲陳謙文（中）笑稱可以當梁瀚名跟楊雅筑的老師。（圖 / TVBS提供）

問起今年怎麼過聖誕節，楊雅筑身為《女力報到》的康樂股長，每年都會規劃交換禮物，今年是第3年跟大家一起過聖誕。王建復說：「今年應該會到我家交換禮物，大家一起煮火鍋。」被問起收過最爛的交換禮物，大家指向游小白，尹彥凱爆料去年抽到游小白送的「芝麻粉」，放到今年都還沒喝完，而且很重，游小白則說因為大家拍戲很累，要準備給大家養生才送芝麻粉，可是用心良苦。