印度不明怪病導致1死、500人住院 飲水驗出2種重金屬
印度不明怪病導致1死、500人住院 飲水驗出2種重金屬
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-12-09 12:17:43｜update2020-12-09 12:18:40
印度東南部的安得拉邦（ Andhra ）近期爆發不明原因的怪病，造成當地至少 500 多人因此住院。根據當地媒體報導，昨（ 8 ）日經過對患者的血液進行抽樣，並對附近水源進行調查，當地衛生單位目前推測，主要是飲用水、牛奶中含有的重金屬鉛、鎳導致當地民眾生病。
這種「不明疾病」會導致患者感到噁心、不適並突然失去意識。當地醫生表示，患者的症狀還包括為時 3 至 5 分鐘的癲癇、記憶力衰退、焦慮、嘔吐、頭痛和背痛。衛生單位統計，約 505 人患病，至週二（ 8 ）晚間超過 370 人痊癒，剩下約 120 人仍需要住院治療，19 人被送往醫療設備更加完善的大醫院。據《印度時報》報導，安得拉邦小城市埃魯魯（ Eluru ）的飲用水和牛奶中，被檢驗出重金屬鉛、鎳，釀成居民 500 多人生病住院、1 人因此死亡。印度中央政府團隊印醫學科學研究所（ AIIMS ）以及安得拉邦的衛生官員，週二（ 8 ）向上級提交了報告，表示在患者的血液樣本中發現鉛、鎳，重金屬被認為是導致這種「神秘疾病」的病因。
印度安得拉邦首長收到報告後表示，印度化學技術研究所（ Indian Institue Chemical Technology ）以及其他機構正在對樣本進行更精密的檢測，同時，首長下令要求對患者體內含有的重金屬展開調查，並密切監測患者的身體狀況。世界衛生組織（ WHO ）判淺的專家小組也於週二（ 8 ），繞過新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情嚴重的地區，成功抵達印度安得拉邦的埃魯魯市，這些人預計將會在當地採集樣本進行化驗。