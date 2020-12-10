西門子能源與保時捷攜手陣容堅強的國際能源公司推動氣候中和燃料開發

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於智利南部麥哲倫省（Magallanes）展開的Haru Oni試驗計畫利用該地優越的風力條件，借助綠色風力發電生產氣候中和燃料。由於該專案為德國國家氫能策略的一部分，西門子能源將從德國聯邦經濟事務和能源部門獲得約800萬歐元的資助。
西門子能源公司總裁Christian Bruch表示：「永續能源經濟的建立需要被重新檢視。可再生能源將不僅在需要的地方生產，而是移師至擁有大量風力或太陽能等自然資源的地區進行規模生產。因此，世界各地將出現新的能源供應鏈，將可再生能源從一個地區運送至另一個地區。這對需要進口能源來滿足內需的德國尤為重要。『氫』在能源儲存和運輸中將扮演重要角色，這也是為什麼德國政府對該專案的支持是一個重要指標。」
保時捷全球執行董事會主席Oliver Blume表示：「純電跑車是保時捷當前的產品重心。若能在永續能源充沛的地區生產車用電子燃料，對保時捷就是極有價值的替代方案，更是追求零碳排放道路上的另一個要素。電子燃料的優勢在於易用性：不僅可用於內燃機、插電式混合動力車，也能直接使用於現有加油站中。使用這項新能源，我們更能進一步為氣候保護作出貢獻。作為一個高性能與高效引擎製造商，保時捷擁有廣泛的技術專業，確切知道什麼樣的燃料特性既能滿足性能需求，又可將對氣候的衝擊降至最低。參與全球第一個生產氣候中和燃料的綜合商業化工廠專案，我們將對未來替代燃料的發展提供協助。」
德國聯邦經濟部長Peter Altmaier表示：「『氫』是成功展開能源轉型的關鍵元素。因此，國家氫能策略的最終目標便是利用氫氣為氣候、能源和經濟政策提供優勢。我們清楚僅靠國內生產無法滿足內需，還需借助國際夥伴的協助。因此，我樂見西門子能源及保時捷遠赴其他國家為氫能源及其子產品開發產能、並建立進出口系統。得益於德國的專業，實驗室的創新技術將首次應用於綜合商業化工廠。」
西門子能源是Haru Oni計畫（也被稱作HIF計畫）的共同開發者，同時也是整個價值鏈的系統整合者 — 從使用西門子歌美颯（Siemens Gamesa）的風力發電機，到生產氫氣作為綠能、轉化為合成燃料，該公司的質子交換膜（PEM=Proton Exchange Menbrane）電解技術非常適合用於快速流動的風能。
作為該項新燃料的主要客戶，保時捷計畫在前導專案第一階段中廣泛使用。運用範圍包括保時捷賽車、保時捷體驗中心車輛以及量產跑車中使用電子燃料；保時捷初期將挹注約2,000萬歐元研發。
智利能源公司AME是高度創新燃料（HIF=High Innovative Fuels）專案的主要開發者和所有者；義大利國家電力公司Enel專注於風能和電解；智利國家石油公司 ENAP則提供營運人員為工廠維護及後勤提供資源。
智利擁有優越的風力發電氣候條件與低廉的電力成本，在國際上具有製造用於生產、出口和在地使用之綠氫的巨大潛力。為了產生綠氫，電解槽利用風力能源將水分解成氧氣和氫氣兩個元素。下一步，則計畫從空氣中擷取CO2，然後將其與綠氫結合而生成合成甲醇。生成之可再生甲醇可用甲醇-汽油轉換技術（MTG=Methanol To Gasoline）將其轉換為對氣候友好的燃料，該技術由艾克森美孚（Exxon Mobil）授權和提供。