響應世界人權日　雲林首辦「一日議員體驗營」

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對「兒童權利公約」有了初步了解後，由她們擔任議員，並由蔡岳儒議員指導如何對列席的縣府長官們提出質詢及議題，請列席長官回覆，藉著讓女孩們表達意見，參與其中，意見並被考量，續接「雲林縣警察局婦幼隊」宣導「兒少安全，如何保障兒少權益」，再來由黃慧玲總幹事帶領介紹「現代女孩不簡單」的故事，望能啟發學子們有所成長。
雲林縣議員蔡岳儒表示，相當感謝沈宗隆議長及議會所有同仁大力促成此次的活動，讓雲林縣的國中女孩能透過實際參與，了解民代的角色與任務，也很感謝廖宗聖教授來擔任講師，讓女孩們了解什麼是「兒童權利」，兒童議會有如給予兒少一把「大聲公」，讓他們可以在公開的場合裡，說出自己的感受與想法。孩子都是國家未來的主人翁，相信這次的一日議員體驗營，讓孩子也能透過討論凝聚共識，了解民主國家議會自決的理念，讓民主法治觀念深植他們心中，是一堂相當有意義的民主教育課程。
社團法人雲林縣婦幼關懷協會黃慧玲總幹事表示，以前的社會重男輕女，小孩子沒有發言權，甚至被視為父母的財產，所謂的「囡仔人有耳無喙」，父母掌控孩子的生命、安危、工作、婚姻，現今社會很注重兒童的權益，也漸漸懂得尊重兒童，經過長久的努力，聯合國通過兒童權利公約，保障兒童相關權利，目前有196個締約國。雖然我國不是聯合國的會員，但是我國一樣重視兒童，在2014年將兒童權利公約國內法化，落實18歲以下兒童的權力。
黃慧玲也說，今天的活動，要讓女孩們知道自己的權利，並且破除固有的錯誤觀念，讓女孩們知道自己的價值，懂得愛護自己、懂得爭取自己的權利，他們同樣可以參與公共事物，為自己發聲。這是雲林縣第一次舉辦這樣的體驗活動，希望以後有更多的兒童可以參與。