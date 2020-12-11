身體骨頭不明原因疼痛 醫師：可能是轉移性骨腫瘤
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-12-11 17:02:42
平時喜歡爬山運動的60歲大學女老師，近年來常因下背部不明原因疼痛，甚至延伸到雙側大腿，痛苦不堪，經嘉義長庚醫院骨科醫師檢查診斷，發現脊椎體有不正常的腫瘤病變，研判為「轉移性骨腫瘤」，經手術重建、化療治療，終恢復正常生活。
女老師因突發的骨頭疼痛，已到多家大醫院看診過，初步多診斷為脊椎狹窄及神經根壓迫，雖施予藥物及復健治療，始終無法改善疼痛的症狀，後來在已經疼痛到無法行走的時候，到長庚醫院骨科看診﹔經楊典育醫師初步Ｘ光檢查，並無脊椎或髖關節病變，所以安排脊椎核磁共振檢查，也無明顯壓迫神經，但卻發現脊椎體有不正常的腫瘤病變，再做全身骨頭掃描及雙側髖關節核磁共振檢查，終於發現女老師的脊椎、右側骨盆及雙側近端大腿骨都有腫瘤病兆。楊典育醫師於是對女老師執行切除雙側大腿及骨盆處腫瘤並重建，病理報告顯示為癌症轉移性腫瘤，老師在手術後，疼痛終得緩解，開始使用輔具行走，傷口復原後，再由腫瘤科醫師接續化療治療，目前已經回復正常生活。
楊典育表示，因環境及飲食習慣改變，國人罹癌發生年紀有逐漸年輕的趨勢，大腸癌為目前最多，其次為肺癌和女性乳癌。肺癌、乳癌、攝護腺癌及腎細胞癌等，最容易造成轉移性骨腫瘤；而轉移性骨腫瘤好發於骨盆、脊椎、大腿骨及肱骨，其初期症狀會以局部痠痛為主，睡前局部骨頭疼痛會加劇，後期嚴重者，會有骨折情形，病人大多表示未遭受明顯外力。楊典育提醒民眾，如有類似不明原因疼痛等症狀，應及早到醫院詳細檢查，及早發現治療，可以讓生命和生活品質更有保障。