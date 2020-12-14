媽家事做一半牠伸毛毛大手「十指緊扣」　網羨：想握！

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原來這隻「毛茸茸大手」是來自一隻名叫「Banana香蕉」的伯恩山犬，雖然牠目前才2歲，但是體重已經有58公斤，儼然跟成年人差不多重！馬麻Abby受訪時表示以前也養過伯恩山犬，但是體型只有香蕉的一半大，香蕉的骨架特別巨大，即使是45公斤的獒犬哥哥「Bello」站在牠旁邊都略顯小一號，也不知香蕉是否會再繼續「長大」，直呼養到「小巨人」！雖然香蕉很大隻，但是個性超級撒嬌黏人，總是馬麻走到哪裡牠就跟到哪裡，而且常常伸出大毛掌一直撈她要「牽手」，牽了之後就不想放手。這天Abby正在忙家務，做家事到一半就被香蕉要求牽手手，後來甚至「十指緊扣」，讓她覺得有點困擾卻又覺得很窩心，只好寫下：「媽媽想做家事，可是牠堅持要這樣牽著不放！放開就會用手『一直撈』」。
香蕉雖然正值愛玩年紀卻很守秩序，受過訓練的牠除了偶爾「忘記自己的體型」喜歡撲向就讀小一與小四的哥哥姊姊討抱抱以外，只要有牽繩就會乖乖地跟著主人走，奇妙的是香蕉與獒犬哥Bello感情超好，只要一出門牠就會緊緊咬著Bello的牽繩，彷彿深怕牠不見一樣地當起小管家。而網友一看見香蕉與馬麻牽手的照片都忍不住表示：「好大的毛毛掌」、「握好握滿」、「這可以把整個鼻子塞進腳掌裡狂吸」、「放開那男孩，我也想跟牠十指交扣」、「好羨慕～我家寶寶不愛被碰手」、「大娃娃，分明是炫耀文」、「汪：家事交給把拔就好了」。（編輯：陳珮瑜）