影／成為知「性」青年　需要生理更要情感教育

近來校園頻傳情感糾紛衍生出的傷害案件，大葉大學通識教育中心助理教授黃丰姿將「婚姻與家庭」、「性別與社會」課程導入「情感教育」，即日起至18日在外語一樓川堂舉辦成果展，展出27組學生的專題海報，讓沒有修課的學生也能透過展覽，進一步思考自己的情感關係。

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黃丰姿引導大學生認識性、關係及相關性平法律，知「性」青年：黃丰姿指出，關於「較安全的性行為概念」，填答者的知識來源前五名是：網路資料84％、老師73％、同學朋友42％、父母33％、伴侶24％，顯示學校提供性教育的重要。

黃丰姿表示，「性關係情感教育」涵蓋性教育、關係教育、法律教育三面向，海報成果展是先讓學生匿名填寫性關係疑問，她彙整出經典十大性關係問題，像是「成為情侶後，多久適合發生性關係」、「保險套該由誰準備」、「性是個敏感的問題，該如何與另一半溝通」等。

▲大葉大學外語一樓川堂展出黃丰姿老師的大學生性關係情感教育計畫成果展。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 15）

課程再讓學生分組，選小組想探討的題目，各組經過討論分析，提出相關問題與建議，製成海報專題，保險套應該誰準備這一題，問卷調查顯示多數人認為雙方，一部分認為男方，幾乎沒有人覺得女方要準備，可見還是有一些性別框架的概念存在。

視傳系大四生林子儷、鄭映辰、王韻佳、生醫系大三生林濬義、材料系大四生林英翔、空設系大四生唐沂均，以「如何防範復仇式色情」為題，林子儷同學說，二人交往階段拍的甜蜜影片，分開後流出，成為威脅的工具，就稱為復仇式色情，不應該譴責受害者自己同意被拍攝，未經當事人同意就散佈影片是違法的。

▲黃丰姿老師(左三)連續5年獲教育部情感教育計畫獎助。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 15）

藥保系大三生李襄亞、陳詩韻、生資系大四生姚佩瑄、徐湘容、多媒體學程大二生林約翰、楊宗戰，以「情侶間一定要有性才能維持嗎」為題，調查發現有六成的人認為沒有性關係可能會影響感情。

英語系大三生徐子芸、王禹晴、吳汶欣、周季涵、應日系大三生覃維婕、大二生羅唯語，以「生理期間進行無套性行為，會懷孕嗎」為題，提醒大家沒有百分百的避孕方式，性行為結束後要馬上用溫水清洗，以防細菌感染。