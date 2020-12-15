影／成為知「性」青年　需要生理更要情感教育

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黃丰姿表示，「性關係情感教育」涵蓋性教育、關係教育、法律教育三面向，海報成果展是先讓學生匿名填寫性關係疑問，她彙整出經典十大性關係問題，像是「成為情侶後，多久適合發生性關係」、「保險套該由誰準備」、「性是個敏感的問題，該如何與另一半溝通」等。
課程再讓學生分組，選小組想探討的題目，各組經過討論分析，提出相關問題與建議，製成海報專題，保險套應該誰準備這一題，問卷調查顯示多數人認為雙方，一部分認為男方，幾乎沒有人覺得女方要準備，可見還是有一些性別框架的概念存在。
視傳系大四生林子儷、鄭映辰、王韻佳、生醫系大三生林濬義、材料系大四生林英翔、空設系大四生唐沂均，以「如何防範復仇式色情」為題，林子儷同學說，二人交往階段拍的甜蜜影片，分開後流出，成為威脅的工具，就稱為復仇式色情，不應該譴責受害者自己同意被拍攝，未經當事人同意就散佈影片是違法的。
藥保系大三生李襄亞、陳詩韻、生資系大四生姚佩瑄、徐湘容、多媒體學程大二生林約翰、楊宗戰，以「情侶間一定要有性才能維持嗎」為題，調查發現有六成的人認為沒有性關係可能會影響感情。
英語系大三生徐子芸、王禹晴、吳汶欣、周季涵、應日系大三生覃維婕、大二生羅唯語，以「生理期間進行無套性行為，會懷孕嗎」為題，提醒大家沒有百分百的避孕方式，性行為結束後要馬上用溫水清洗，以防細菌感染。