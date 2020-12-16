▲ Land Rover Defender 110 獲 EURO NCAP 五星評等，1 月正式登台

本次進行 Euro NCAP 安全評鑑測試的車款為New Defender 110 車型*，車系同時提供 Defender 90 車型選項，自 2019 年法蘭克福車展發表以來，陸續贏得 28 項國際車壇指標大獎。台灣捷豹路虎預計將於 2021 年 1 月份正式在台發表 Defender 110 車型，相關資訊與最新動態敬請鎖定 Land Rover Taiwan 官方網站與社群平台。
Land Rover Defender 先進的安全防護與駕駛輔助功能，包含：
- AEB自動煞車輔助系統 – 主動偵測與前方車輛的碰撞風險，並以顯示及聲響方式提醒駕駛人煞車。如果駕駛不及反應，系統將主動介入開始煞車，以降低可能發生碰撞時的傷害。
- BSA盲點偵測輔助系統 – 當偵測到車輛處於盲點區域內時，該側車外後視鏡內會亮起警示燈。此系統也會偵測尚未抵達盲點區域、但正快速接近中的車輛對駕駛人提出警示。
- 360度3D 環景顯影系統 – Pivi Pro 系統可在 New Defender低速行駛時，透過先進攝影技術以 3D 立體方式顯示 New Defender 及周遭環境之影像。
- 乘客下車監視系統 – 可協助提醒從 Defender 下車的乘客注意駛近的車輛、單車騎士或其他危險，保障乘客下車時的安全。
- ACC主動定速巡航系統 – 行進間可協助與前車維持安全距離。如果前車在行進間減速至停止，車輛也將優雅平順地安全停下。
- 駕駛注意力監控系統 – 藉由監測方向盤、煞車踏板及油門踏板的操作狀況，若偵測出駕駛人的疲勞程度已經不適合駕駛將提出警示。
- LKA車道維持輔助系統 – 在偵測車輛不慎偏離車道的狀況下，將對方向盤施加修正扭力，將車輛導回原車道。
- 後部碰撞預警輔助系統 – 如果後方來車輛持續逼近並且沒有減速，車輛將會閃爍危險警示燈來提醒後方來車駕駛煞車。
- 後方車流警示 – 當有車輛、行人或其他危險逼近車身兩側時系統會發出警示。此功能在您需要從停車場倒車駛出時尤其實用。
- 水深偵測警示系統 – 利用車外後視鏡內的超音波感測器，在涉水時提供水深的即時圖示資訊。
- eCall: 垂直整合的 e-Call SOS緊急通報系統，能在遭遇緊急事件時即時通報專屬服務中心，取得最快速妥善的解決方案或相關資訊。
- 多重碰撞預防煞車 – 在碰撞事故後煞車系統將自動作動，避免或降低車輛處於滑行狀態再造成後續事故之傷害。