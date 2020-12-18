特企／「嘉市好店」進軍台北國際食品展

今年2020台北國際食品展於12月17日於南港展覽館盛大開展，為增進「嘉市好店」優質伴手禮國內外行銷媒合通路，嘉義市政府特別以「嘉市好店館」參與，嚴選八間優質廠商北上參展，全館為回饋消費者，特別推出展場限定促銷優惠，林聰明沙鍋魚頭「沙鍋菜烏龍麵」買２組送Smartfish品牌不織布提袋，沙鍋菜烏龍麵買５組送Smartfish品牌防水大購物袋，新品「沙茶魚鬆蛋捲」特惠180元，「香辣沙茶醬 」展場價200元；小夫妻拌麵打卡按讚送「雞肉飯風味拌麵嘗鮮包一份」，限量30份；奮起福臉書按讚留言，即送讓米其林廚師也流淚的黃金米磚1入，展場下單滿1200元，免運送到家，再送米其林風味1星米磚1包（價值130元）；上紅丸現場購滿三盒超高濃縮度「丸狀梅之粹」，送價值1200元「膏狀梅之粹」，買5盒「丸狀梅之粹」，直接再送1盒；蘋果莊園「戲獸仔豆干心意禮盒」原價$480，展場優惠價$399，最超值的優惠，通通都在「嘉市好店」，千萬不要錯過。

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本次展出廠商帶來許多嘉義在地特色且深具外銷潛力商品: 包括首次參展的林聰明沙鍋魚頭所帶來的沙鍋魚頭禮盒讓您在家也可享嘉義美味、榮獲2019及2020兩年比利時ITQI國際風味評鑑絕佳風味獎項的奮起福黃金山葵米磚禮盒、年年榮獲台灣百大伴手禮的許家班糕餅舖綠豆糕諸寶盒、酸甜又富飽滿餡料的渼橘客渼神果禮盒、網路團購熱銷美食小夫妻拌麵禮盒、使用在地食材天然製作的蘋果莊園冰品系列禮盒、60年經驗傳承與創新的上紅丸梅製禮品以及極富嘉義在地歷史故事的桃城太平餅禮盒，吸引許多買家爭相試吃品嘗。

台北國際食品展於12月17日星期四至12月20日星期日於南港展覽館一館4樓展出，為期共4天。歡迎全家大小來「嘉市好店館（攤位號M0804）」走走，參與嘉市好店知多少有獎徵答活動並享用美味滿滿的嘉義新滋味。