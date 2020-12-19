農糧署輔導農業轉型成績亮眼　推動友善耕作

農糧署南區分署於12月18日舉辦「我在南方看見有機暨109年農糧署南區分署施政成果記者會」，現場發表了有機推薦專書「我在南方看見有機」，內容敘述10位有機友善農友及農民團體參與有機友善耕作的心路歷程，將有機友善耕作、農機具補助、農藥殘留抽檢等各項農業政策輔導成果，以實體精品的方式呈現。

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農糧署副署長姚志旺表示，推動有機友善產業發展已有數年，在種植方面，南部地區擁有西部地區唯一稻田以整區段規劃栽培的太保農會有機米專區、全國第一個政府公設的太康有機專區、全國最大的友機生產地包括甲仙地區農會有機梅等，還有全力生產供學童午餐的江夏及綠色大地有機葉菜專業農場。在友善耕作推廣方面，有積極推動食農教育的下營農會及全台輔導友善耕作面積最大的瑪納友善耕作推廣團體。每個單位都有其致力於有機友善農業的付出及所得，感謝他們願意為台灣有機及友善耕作發展，注入了更多的可能及希望。

農糧署南區分署表示，為了鼓勵慣行農友踴躍加入有機友善耕作的行列，近幾年積極輔導太保市農會等10個轄區在地農民團體及農場，做為有機友善耕作的領頭羊，在地方積極深耕並陪伴當地農友，度過有機友善轉型的陣痛期，順利引領產業轉型，109年南區分署轄區有機友善耕作面積已成功達到5,269公頃。

恆春半島特有的「落山風」加上境內無大型工廠汙染，是發展有機及友善農業極佳的地區。近期又開發霧台鄉這個擁有獨特的環境優勢及豐富的人文資源的地方，為保護友善環境的生產地景與發揚傳統農耕的人地特質，農糧署與屏東科大、鄉公所共同合作推動霧台有機鄉計畫。經過半年努力，如今已有11戶農友送出有機驗證申請，預計於今(109)年12月由驗證公司進行查驗即可取得有機轉型期證書，未來將繼續努力打造霧台成為全國最美的有機鄉