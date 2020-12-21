特企／可以住一輩子的家「墅院子」誠緻落成

3樓8透天電梯別墅、大樹院子環抱，「墅院子」，給您不一樣的氧森生活。 龍潭中科院旁「墅院子」，鄰近北二高、距大溪交流道僅4.9公里，30分 鐘左右接軌雙北生活圈，與「石門水庫國家生態園區」更只有10分鐘以內車 程;社區前，未來將預定規劃多種路線的公車站牌;不管是上班、生活、退 休之後的慢活，「墅院子」都是非常好的選擇。

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不只如此，「墅院子」離市中心生活機能很近，離塵不離城的好環境，讓許 多嚮往清新綠意生活、或辛苦打拼一輩子想要換住更好生活環境的人趨之若 鶩。正式公開後，深獲雙北客、中科院科技人才與鄰近區域內換屋族群青 睞，熱銷連連、興合力建築團隊深耕桃園的建築口碑、果然獲得跨世代的一 致認同。

北台灣最美風景 石門水庫國家生態園區 完美的四季休閒





生活在「墅院子」工作之餘的休閒生活，不用塞車輕鬆就能到石門水庫、龍潭大池、小人國、六福村、石管局開闊大草坪、三坑自然人文生態公園。春賞流蘇花，夏天草地野餐，秋天賞楓、冬天落羽松浪漫散步步道，國家級四季自然風情，盡覽眼底。





超高綠覆率、低密度開發機能多元的社區獨立會館





「墅院子」基地1982坪只蓋49戶，社區裡擁有多棵台灣原生珍貴大樹，並規 劃百坪花草植栽的漫步園道、與三代親子可以同樂的庭院休憩設計。17米大 棟距舒適寬敞、5米以上面寬可雙排停車，室內採光通風都非常好。社區有 專人出入口安全管理、垃圾清潔也有專人打裡服務;更設置有機能多元的社區專屬獨立會館，就像社區共有的大客廳，未來鄰居們的各種活動交誼、都非常的適合。千金買房、萬金買鄰，新鄰里關係就從「墅院子」開始。





3樓8透天電梯別墅，分層不分家選擇 新家人、新三代關係凝聚





77-79坪寬敞居家空間規劃、大面寬通風採光、3~5間套房的多元設計、頂樓整層休閒會館的預備，都讓「墅院子」有更多的條件，可以創造更好的新家 人、與新三代關係，讓不同年齡世代的家人，都能共同享有自己喜歡的生活方 式。





龍潭中科院旁大樹院子，環抱 77-79坪3樓8透天電梯別墅新家人、新三代、新鄰里關係「墅院子」誠緻落成正式公開。





接待會館:桃園市龍潭區文化路819號旁

禮賓專線:03 - 411 - 5599