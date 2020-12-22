▲ Honda Taiwan 擴大 Hybrid 引擎及重機捐贈 培育車輛工業技職人材

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Honda Taiwan 在 12 月份更以實際行動贊助「109學年度全國工業類科學生技藝競賽」的賽事，捐贈 16 年式 NC750SDG重機一台、INSIGHT Hybrid CVT 實習引擎一具及 Honda 萬用線路診斷工具一組。本回捐贈典禮由 Honda Taiwan 服務部 張英忠部長為贈與代表、由教育部 廖興國主任秘書代表受贈。
本回 Honda Taiwan 特別挑選響應環保潮流之 Hybrid CVT 油電車專用引擎，讓學生能提早接觸與現今環保議題接軌的油電技術，也捐贈重機 NC750SDG，除了提供競賽獲獎的學校教學使用外，後續更推動與校方簽訂的合作案、提供相關的修護知識訓練，充分展現產學合作的精神，以促進國內汽機車工業技職人材的育成及發展。
Honda Taiwan 落實產官學接軌
Honda Taiwan 在地深耕屆滿 18 年，成立初期即在屏東工廠設立訓練中心，對全國 Honda Cars 技術人員實施全球一致標準化的嚴格訓練，以達成高品質且一致性的服務。
面對知識經濟時代的來臨，擁有知識技能及職能證照，已成為不可或缺的關鍵競爭力。Honda Taiwan 除了善盡企業力量、以培育國家所需的技術人才為重要目標外，更在 2014 年起配合教育部以人才培育為重要策略所推展的「技職再造計劃」；而為了支持高中職、大專生畢業立即就業的能力，在 2016 年起擴大與科技大學與技職學校合作對象，捐贈旗下深受年輕世代喜愛的車款及零配件，做為學生養成及磨練汽車修護技能使用，讓學生透過理論與實務的結合，達到產官學接軌，讓學生可於在學期間養成深厚專業技能，也透過服務據點與學校間的交流提供維修支援與諮詢，讓學子可透過理論與實務的結合達到產學接軌，提升未來投入職場的競爭力。