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中市打造「光電城食森林」　松柏園等四場域減碳近700噸

記者金武鳯/台中報導

2020-12-31 10:07:06

台中市推動「光電城食森林」 松柏園等四場域減碳近700噸
▲台中市松柏園老人養護中心利用屋頂打造「光電城食森林」，節能減碳外，又建置魚菜共生系統，提供長者共享農耕樂趣。（圖／低碳辦公室提供）
台中市政府低碳城市推動辦公室為城市減碳降溫，積極推動「光電城食森林」計畫，今年度遴選四個示範場域利用閒置空間打造光電城食森林，成效顯著以大甲區松柏園老人養護中心為例，利用屋頂設置太陽光電系統，落實節能減碳目標外，更設置魚菜共生系統，提供長者共享農耕樂趣，一舉二得獲得公開表揚肯定。
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台中市府低碳辦公室指出，本年度遴選的四處示範場域，包含中國醫藥大學附設醫院、東區大智國小、西區忠孝國小及大甲區松柏園老人養護中心，示範場域規模達到5275平方公尺，太陽光電裝置容量863.94瓩，減碳量總計達到655公噸，實施成效極佳，特別選在松柏園老人養護中心舉辦成果發表，希望帶動更多機關學校及社區，大家一起來打造光電森林，為城市降溫盡力。
▲台中市推動「光電城食森林」有成，
▲台中市推動「光電城食森林」有成， 松柏園等四場域減碳近700噸。（圖／低碳辦公室提供）
低碳辦公室執行長黃晴曉表示，本年度光電城食森林示範場域，有別以往單純的都市農耕模式，給予示範場域更大的自行設計規劃彈性，因此各場域呈現的成果更見豐富多樣化其中，中國醫藥大學附設醫院規劃風能及太陽能實現能源自主，同時呈現水耕及土耕兩種模式，打造出環教主題區，時常有社區及學校前往參觀取經。

大智國小是以永續設計為概念，配合自然資材及循環資源建置農耕及遊憩空間；忠孝國小則打造溫室以及水耕系統，讓學生寓教於樂。唯一參加的長照機構─松柏園老人養護中心實施成果很亮眼，是打造綠能屋頂設置太陽光電系統，為節能減碳盡心力之外，更設置魚菜共生系統，結合社工讓長者共享農耕樂趣。
黃晴曉指出，這項成果發展首次將城食森林與光電綠能主題結合，透過光電城食森林的發展，讓民眾一同加入城市綠化發展與轉型，實現「推動光電森林，為城市降溫」目標，更希望能提高台中市的綠能占比，減少二氧化碳的排放，打造台中成為綠化、低碳及永續宜居城市。
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