房市／中博高架橋預計年初拆除　專家估這些路段最受惠

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信義房屋後驛店專案經理段展綦指出，配合鐵路地下化工程，自立陸橋已先行拆除，過去，自立路因路幅讓給陸橋，使兩側路寬只剩約4米，相當於一般巷子的寬度，拆除後，臨路透天店面從「巷子內行情」每坪約40、50萬左右，翻倍漲至「大馬路行情」，每坪約可達80萬。
段展綦表示，依此前例推斷，陸橋拆除後，對於原本被高架橋遮蔽或阻隔的沿線店面、住宅，確實會有帶動效果。舉例來說，遼寧一、二街及博愛路靠近火車站的區段，原本受陸橋阻隔或遮蔽較為嚴重，當地多透天店面、商辦大樓、旅館，日後廣告效益均可望有所提升。
不過，段展綦也表示，不同於自立路原本路幅較窄，高架橋拆除後效益能夠立刻顯現，博愛路即使受陸橋影響，仍有2線道，因此預估整體效益會在車站周邊整體建設漸漸落成後，才會較為明顯。
段展綦指出，近期高雄火車站周邊房價漲勢主要來自由大環境暢旺，尤其新建大樓價格動輒上看每坪25、26萬，部分買方轉買中古大樓，甚至寧願以相同價格購買老透天，進而帶動中古屋市場。不過，近期央行祭出信用管制措施，當地有不少買方都是長輩買房給子女，名下很容易有3間以上住宅，加上銀行估價放款恐趨嚴格，因此，是否因此影響購屋意願，需再觀察。