▲ 全新 Hyundai Porter Pro 七車型 69.8 萬起 春節前早鳥優惠

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Porter Pro 升級 5 速手自排
Hyundai Porter Pro 柴油小霸王正式上市，外觀方面全新 Proter Pro 升級 4 合 1 晶鑽頭燈組，巧妙整合遠近燈、方向燈與日行燈於一體，新款前霧燈調整於兩側前保桿位置。此次改款更換全新轎車化方向盤與旅程電腦快撥鍵，並升級皮質自排排檔桿，以及 Super Vision 高反差儀錶搭配 3.5 吋 TFT 液晶顯示的旅程電腦。除了手排車款，全新 Porter Pro 提供 5 速手自排功能。
全新 Porter Pro 提供 7 種車型
在車系編成上提供標準單廂、豪華單廂、六座雙廂三種車型，適宜百工百業的中小企業用車。此次新增標準單廂 5 速手自排車型。此次 Porter Pro 搭載 2.5 升 CRDi共軌直噴柴油渦輪引擎，最大馬力 130ps，最高扭力高達 26kg‧m，自 1,250rpm 起低轉速扭力輸出特性，前獨立雙 A 臂加扭力桿、後葉片彈簧加氮氣充填減震筒設計。因應環保趨勢同時新增加 SCR還原淨化系統，排汙更淨化符合六期法規。
Porter Pro 秉持安全精神
全新 Porter Pro 安全標配 ESC電子車身穩定系統、ABS防鎖定煞車系統、TCS循跡防滑控制系統、EBD電子煞車力道分配系統、BAS煞車力道輔助系統、車側強化鋼樑，特別配備 HAC斜坡起步輔助系統。Porter Pro 同樣擁有最長 10.3 尺貨台，合法載重最高達 1,575 公斤。
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全新 Porter Pro 車型建議售價：