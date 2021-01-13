▲ 21 年式 Mazda3 新增黑鋁圈紅內裝，79.9 萬起旗艦型降三萬

我是廣告 請繼續往下閱讀
Mazda3 以全新世代 i-Activsense 主動安全科技為後盾，包含全速域主動車距控制巡航系統（MRCC）、巡航模式車道維持輔助系統（CTS）、智慧前行煞車輔助系統 （SBS）、智慧倒車煞車輔助系統（SBS-R）、智慧後車盲區煞車輔助系統（SBS-RC）與 360°環景輔助系統。
正 2021 年式 Mazda3 五門旗艦進化型導入黑色鋁合金輪圈式樣，並新增專屬全新酒韻紅內裝與酒韻紅真皮座椅可供選擇。四門車型正式售價自新台幣 79.9 萬起，五門車型為新台幣 84.9 萬起，其中旗艦型售價由原本 94.5 萬（四門）/95.5 萬（五門），調整為 91.9 萬（四門）/92.9 萬（五門），其餘車型售價維持不變，本月入主正 2021 年式 Mazda3 再享「5年原廠保固」或「24期0利率」優惠二選一*。如欲了解更多新車相關訊息與規格配備，歡迎造訪 Mazda 官方網站 (http://www.mazda.com.tw/) 或親臨全國展示中心。
歡迎造訪追蹤以下網站：
- Facebook官方粉絲專頁【MAZDA台灣】(https://www.facebook.com/MazdaTaiwan/)
- 官方Instagram【MAZDA_Taiwan】(https://www.instagram.com/mazda_taiwan/)
*5 年原廠保固係指自領牌日起算三年或里程數達 10 萬公里（以先屆滿者準）之新車保固期限屆滿後，可再享有兩年不限里程之 Mazda延長保固。