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21 年式 Mazda3 新增黑鋁圈紅內裝，79.9 萬起旗艦型降三萬

2GameSome - 有車賞

2021-01-13 14:55:01

21 年式 Mazda3 新增黑鋁圈紅內裝，79.9 萬起旗艦型降三萬
▲ 21 年式 Mazda3 新增黑鋁圈紅內裝，79.9 萬起旗艦型降三萬
台灣馬自達推出正 2021 年式 Mazda3，五門旗艦進化型導入黑色鋁合金輪圈式樣，並新增專屬酒韻紅內裝與酒韻紅真皮座椅可供選擇。
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正 2021 年式 Mazda3 四門及五門車型皆提供尊榮安全型、旗艦型、旗艦進化型，四門車型額外以接單生產方式提供尊榮型的選擇。Mazda3 四門車型正式售價自新台幣 79.9 萬起，五門車型為新台幣 84.9 萬起，其中旗艦型配置領先同級的 360°環景輔助系統、智慧倒車煞車輔助系統（SBS­-R）與智慧後車盲區煞車輔助系統（SBS­-RC）等先進主動安全科技，售價由原本 94.5 萬（四門）/95.5 萬（五門），調整為 91.9 萬（四門）/92.9 萬（五門），其餘車型售價維持不變。正 2021 年式Mazda3 於今日正式展開接單作業，預計於今年 2 月起開始陸續交車。正 2021 年式 Mazda3 五門旗艦進化型導入黑色鋁合金輪圈式樣。
Mazda3 以全新世代 i-Activsense 主動安全科技為後盾，包含全速域主動車距控制巡航系統（MRCC）、巡航模式車道維持輔助系統（CTS）、智慧前行煞車輔助系統 （SBS）、智慧倒車煞車輔助系統（SBS­-R）、智慧後車盲區煞車輔助系統（SBS­-RC）與 360°環景輔助系統。

正 2021 年式 Mazda3 五門旗艦進化型導入黑色鋁合金輪圈式樣，並新增專屬全新酒韻紅內裝與酒韻紅真皮座椅可供選擇。四門車型正式售價自新台幣 79.9 萬起，五門車型為新台幣 84.9 萬起，其中旗艦型售價由原本 94.5 萬（四門）/95.5 萬（五門），調整為 91.9 萬（四門）/92.9 萬（五門），其餘車型售價維持不變，本月入主正 2021 年式 Mazda3 再享「5年原廠保固」或「24期0利率」優惠二選一*。如欲了解更多新車相關訊息與規格配備，歡迎造訪 Mazda 官方網站 (http://www.mazda.com.tw/) 或親臨全國展示中心。

歡迎造訪追蹤以下網站：

*本專案僅適用於 2021 年 1 月 1 日起訂購，並於 2021 年 1 月 31 日前領牌之正 2021 年式（即出廠日期為 2021 年 1 月）之 Mazda3 全車系新購車輛。
*5 年原廠保固係指自領牌日起算三年或里程數達 10 萬公里（以先屆滿者準）之新車保固期限屆滿後，可再享有兩年不限里程之 Mazda延長保固。
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