扁媽病逝享耆壽94歲　家屬不辦追思告別式

前總統陳水扁的母親陳李慎昨（15）日下午5時16分，因肺炎引起敗血症合併多重器官衰竭，病逝麻豆新樓醫院，享耆壽94歲，陳水扁去年母親節曾在臉書「陳水扁新勇哥物語」提到「或許這是最後一次母親節了」，家屬決定將擇日舉行簡單家祭，不再辦理追思告別式。

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據悉，去年四月扁媽不慎在家中跌倒，造成胸椎第12捷壓迫性骨折，雖曾進行骨水泥灌漿手術，但因行動不便、貧血、腸胃等問題多次進出醫院，並曾發出過病危通知，陳水扁去年母親節曾提到「或許這是最後一次母親節了」，在去年七月也與夫人吳淑珍搬到台南，想就近照顧扁媽。

▲陳水扁在去年母親節曾提到「或許這是最後一次母親節了」。（圖／翻攝自陳水扁新勇哥物語臉書）

扁媽的孫子高雄市議員陳致中在今年初也曾提到「阿嬤從去年跌倒住院，到現在住況還是不好，新年許願老天保佑，早日康復安享晚年」；而陳水扁1月11日透漏扁媽已經失智一段時間了，直到最近也已經不識自己的兒子了，讓他內心無比難過。

陳水扁今日上午發文指出「感謝各界的關心，感恩麻豆新樓醫院及其護理之家9個多月來的醫療及照料！家母是在睡夢中安詳辭世，她說她要睡了，再也醒不來了。為了遵照家母一切從簡，不要驚動大家的遺願，加上疫情期間，將擇日舉行簡單家祭，不再辦理追思告別式。敬請親朋好友鑒諒！」；陳致中也發文緬懷扁媽「阿嬤已化作千風、自由遨翔，願阿嬤離苦得樂、在天上安息，相信您會繼續保佑您所愛的人，也盼望阿嬤的心願都能早日實現，阿嬤Goodbye We miss you and love you」。