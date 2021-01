扁媽病逝享耆壽94歲　家屬不辦追思告別式

前總統陳水扁的母親陳李慎昨(15)日下午5時16分,因肺炎引起敗血症合併多重器官衰竭,病逝麻豆新樓醫院,享耆壽94歲,陳水扁去年母親節曾在臉書「陳水扁新勇哥物語」提到「或許這是最後一次母親節了」,家屬決定將擇日舉行簡單家祭,不再辦理追思告別式。

我是廣告 請繼續往下閱讀

據悉,去年四月扁媽不慎在家中跌倒,造成胸椎第12捷壓迫性骨折,雖曾進行骨水泥灌漿手術,但因行動不便、貧血、腸胃等問題多次進出醫院,並曾發出過病危通知,陳水扁去年母親節曾提到「或許這是最後一次母親節了」,在去年七月也與夫人吳淑珍搬到台南,想就近照顧扁媽。

▲陳水扁在去年母親節曾提到「或許這是最後一次母親節了」。(圖/翻攝自陳水扁新勇哥物語臉書)

扁媽的孫子高雄市議員陳致中在今年初也曾提到「阿嬤從去年跌倒住院,到現在住況還是不好,新年許願老天保佑,早日康復安享晚年」;而陳水扁1月11日透漏扁媽已經失智一段時間了,直到最近也已經不識自己的兒子了,讓他內心無比難過。

陳水扁今日上午發文指出「感謝各界的關心,感恩麻豆新樓醫院及其護理之家9個多月來的醫療及照料!家母是在睡夢中安詳辭世,她說她要睡了,再也醒不來了。為了遵照家母一切從簡,不要驚動大家的遺願,加上疫情期間,將擇日舉行簡單家祭,不再辦理追思告別式。敬請親朋好友鑒諒!」;陳致中也發文緬懷扁媽「阿嬤已化作千風、自由遨翔,願阿嬤離苦得樂、在天上安息,相信您會繼續保佑您所愛的人,也盼望阿嬤的心願都能早日實現,阿嬤Goodbye We miss you and love you」。